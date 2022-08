ഇന്ന് ജയിച്ചാല്‍ ഇന്ത്യ പാക്കിസ്ഥാനൊപ്പം; അപൂർവ റെക്കോർഡിന് വിൻഡീസ് തോൽക്കണം

ബാസ്റ്റെയർ∙ ട്വന്റി20 ക്രിക്കറ്റിൽ വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരെ അപൂർവ റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കാനൊരുങ്ങി ടീം ഇന്ത്യ. ഇന്ന് നടക്കുന്ന രണ്ടാം ട്വന്റി20 വിജയിച്ചാൽ വിൻഡീസിനെതിരെ ട്വന്റി20 ക്രിക്കറ്റില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിജയങ്ങൾ നേടിയ ടീമെന്ന നേട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ പാക്കിസ്ഥാനൊപ്പമെത്തും. 2017 ജൂലൈയിലാണ് ഇന്ത്യ അവസാനമായി വിൻ‍‍ഡീസിനോടു തോറ്റത്. 21 രാജ്യാന്തര മത്സരങ്ങളിൽ 14 എണ്ണത്തിൽ ഇന്ത്യ ജയിച്ചു.

വിൻ‍ഡീസിനെതിരായ വിജയത്തിൽ ഏറ്റവും മുന്നിലുള്ള പാക്കിസ്ഥാന് 15 ജയമാണുള്ളത്. ഇന്നത്തെ മത്സരം ജയിച്ചാൽ ഇന്ത്യയ്ക്കു പാക്കിസ്ഥാനൊപ്പമെത്താം. പരമ്പരയിൽ മറ്റൊരു ജയം കൂടി സ്വന്തമാക്കുകയാണെങ്കിൽ വിജയങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ പാക്കിസ്ഥാനെ പിന്നിലാക്കാൻ സാധിക്കും. സെന്റ് കിറ്റ്സ് ആൻഡ് നെവിസിലാണ് ഇന്ത്യ– വെസ്റ്റിൻഡീസ് രണ്ടാം ട്വന്റി20 മത്സരം നടക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യ ആദ്യമായാണ് സെന്റ് കിറ്റ്സ് ആൻഡ് നെവിസില്‍ കളിക്കാനിറങ്ങുന്നത്. ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ കളിച്ച എട്ട് മത്സരങ്ങളിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ മാത്രമാണ് വെസ്റ്റിൻഡീസ് തോറ്റിട്ടുള്ളത്. അഞ്ചു മത്സരങ്ങളുള്ള പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരം ടീം ഇന്ത്യ 68 റൺസിനു ജയിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല.

English Summary: Rohit Sharma-led Team India a win away from equalling Pakistan's unique world record in T20Is