ന്യൂസീലൻഡിനെതിരെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ടോസ്; ബോളിങ് തിരഞ്ഞെടുത്തു

റാഞ്ചി∙ ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ ട്വന്റി20യിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ടോസ്. ബോളിങ് തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഏകദിന പരമ്പരയിലെ ഗംഭീര വിജയത്തിനു ശേഷമാണ് ഇന്ത്യ ന്യൂസീലൻഡിനെ നേരിടുന്നത്. സീനിയർ താരങ്ങളായ രോഹിത് ശർമയും വിരാട് കോലിയും ഇല്ലാത്ത പരമ്പരയിൽ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയാണു ടീം ഇന്ത്യയെ നയിക്കുന്നത്. സൂര്യകുമാർ യാദവാണു വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ.

ഇഷാൻ കിഷന്‍, സൂര്യകുമാർ യാദവ്, ശുഭ്മൻ ഗിൽ എന്നിവരുടെ പ്രകടനം ട്വന്റി20 പരമ്പരയിൽ നിർണായകമാകും. ഓപ്പണിങ് ബാറ്റർ ഋതുരാജ് ഗെയ്‍ക്‌വാദ് പരുക്കേറ്റു പുറത്തായത് ഇന്ത്യയ്ക്കു തിരിച്ചടിയാണ്. കയ്യിൽ പരുക്കേറ്റ താരത്തെ ബെംഗളൂരുവിലെ ദേശീയ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമിയിലേക്ക് അയയ്ക്കും. ജെഎസ്‍സിഎ സ്റ്റേഡിയത്തിലെ പിച്ച് ബാറ്റർമാരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതാണ്.

ഇന്ത്യ ടീം– ശുഭ്മൻ ഗിൽ, ഇഷാൻ കിഷൻ, രാഹുൽ ത്രിപാഠി, സൂര്യകുമാർ യാദവ്, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ (ക്യാപ്റ്റൻ), ദീപക് ഹൂഡ, വാഷിങ്ടൻ സുന്ദർ, ശിവം മാവി, അർഷ്ദീപ് സിങ്, ഉമ്രാൻ മാലിക്ക്, കുൽദീപ് യാദവ്

ന്യൂസീലന്‍ഡ് ടീം– ഡെവോൺ കോൺവേ, ഫിൻ അലൻ, മാർക് ചാപ്മാൻ, ഡാരിൽ മിച്ചൽ, ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ്, മിച്ചൽ സാന്റ്നർ, മിച്ചൽ ബ്രേസ്‌വെൽ, ഇഷ് സോധി, ജേക്കബ് ഡഫി, ലോക്കി ഫെർഗൂസൺ, ബ്ലെയർ ടിക്നർ.

