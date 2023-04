ന്യൂഡൽഹി∙ വനിതാ പ്രിമിയർ ലീഗ് ട്വന്റി20 അടുത്ത സീസൺ മുതൽ ഐപിഎൽ ക്രിക്കറ്റ് മാതൃകയിൽ ഹോം ആൻഡ് എവേ മത്സരങ്ങളായി നടത്തുമെന്ന് ഐപിഎൽ ചെയർമാൻ അരുൺ ധൂമൽ. ആദ്യ സീസൺ വിജയകരമായിരുന്നു. മത്സരക്രമം മാറുമെങ്കിലും ടീമുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാവില്ല. അടുത്ത 3 വർഷവും 5 ടീം തന്നെയായിരിക്കും മത്സരിക്കുക.



English Summary: Women's Premier League is now home and away