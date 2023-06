ലബുഷെയ്നെ സഹായിക്കാൻ തയാർ: പോണ്ടിങ്

ലണ്ടൻ ∙ ആഷസ് രണ്ടാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിനു മുന്നോടിയായി ഓസ്ട്രേലിയൻ ബാറ്റർമാരായ മാർനസ് ലബുഷെയ്നും ട്രാവിസ് ഹെഡിനും സാങ്കേതിക ഉപദേശം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ റിക്കി പോണ്ടിങ്. ആഷസ് ഒന്നാം ടെസ്റ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ ജയിച്ചെങ്കിലും ലബുഷെയ്നും ഹെ‍ഡും നിരാശപ്പെടുത്തി. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പോണ്ടിങ് സഹായ വാഗ്ദാനവുമായി മുന്നോട്ടുവന്നത്. ലബുഷെയ്നിൽ നിന്ന് ടീം വളരെയധികം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അടിസ്ഥാന പാഠങ്ങളിൽ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളാണ് തിരിച്ചടിയായത്’– പോണ്ടിങ് പറഞ്ഞു.

English Summary : Ready to help Labuschagne says Ricky Ponting