ചാംപ്യൻസ് ലീഗിൽ റോണോ, മെസ്സി ഇന്ന് കളത്തിൽ; ആവേശം വാനോളം!

യുവേഫ ചാംപ്യൻസ് ലീഗ് ഫുട്ബോളിൽ ലയണൽ മെസ്സിയും ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയും ഇന്നു കളത്തിൽ. പരുക്കു മാറി ക്രിസ്റ്റ്യാനോ തിരിച്ചെത്തുന്നതിന്റെ ആവേശത്തിലിറങ്ങുന്ന യുവെന്റസിന് അയാക്സ് ആംസ്റ്റർഡാമാണ് എതിരാളികൾ. ക്വാർട്ടറിലെ ക്ലാസിക് പോരാട്ടത്തിൽ മെസ്സിയുടെ ബാർസിലോന, മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിനെ നേരിടും.

ആംസ്റ്റർഡാം ∙ ഇറ്റാലിയൻ നഗരമായ ടൂറിനിൽ ‘പ്രാർഥനാവാര’മായിരുന്നു കഴിഞ്ഞയാഴ്ച. ടൂറിനുകാർ മാത്രമല്ല, ലോകമെങ്ങുമുള്ള യുവെന്റസ് ആരാധകരെല്ലാം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയ്ക്കു വേണ്ടി പ്രാർഥിക്കുകയായിരുന്നു. പരുക്കിൽ നിന്നു മുക്തനായി ക്രിസ്റ്റ്യാനോ തിരിച്ചെത്തുന്നതു കാത്തിരുന്ന ആരാധകർക്ക് സന്തോഷവാർത്തയുണ്ട്. പോർച്ചുഗീസ് സൂപ്പർ താരം യുവെന്റസ് ടീമിനൊപ്പം പരിശീലനത്തിനിറങ്ങി. ആംസ്റ്റർഡാമിൽ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ കളിക്കുമെന്ന് യുവെ കോച്ച് മാസ്സിമിലിയാനോ അല്ലെഗ്രി തൊണ്ണൂറു ശതമാനം സ്ഥിരീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. യൂറോ യോഗ്യതാ റൗണ്ടിൽ പോർച്ചുഗലിനു വേണ്ടിയുള്ള മൽസരത്തിനിടെയാണു റൊണാൾഡോയ്ക്കു പരുക്കേറ്റത്. പിന്നീട് സെരി എ മൽസരങ്ങളിൽ നിന്നു വിട്ടു നിന്നു.

∙ യുവെയുടെ ഡ്രീം

ലീഗ് കിരീടം ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു പോയിന്റ് മാത്രം അകലെയാണു യുവെ ഇപ്പോൾ. എന്നാൽ പതിവായി കിട്ടുന്ന ആ കിരീടത്തിലല്ല യുവെയുടെ കണ്ണ്. 23 വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം ഒരു ചാംപ്യൻസ് ലീഗ് കിരീടം എന്ന സ്വപ്നം തന്നെയാണ്. 1996ലാണ് യുവെ ഒടുവിൽ യൂറോപ്യൻ കിരീടം നേടിയത്. കഴിഞ്ഞ മൂന്നു സീസണിൽ രണ്ടു വട്ടം ഫൈനലിലെത്തിയെങ്കിലും രണ്ടിലും തോറ്റു. 2017ൽ റൊണാൾഡോയുടെ റയൽ മഡ്രിഡിനോടു തന്നെ. റയൽ–റൊണാൾഡോ–യുവെന്റസ് ത്രികോണബന്ധം ഇവിടെയും അവസാനിക്കുന്നില്ല. കഴി‍ഞ്ഞ റൗണ്ടിൽ റയലിനെ വീഴ്ത്തിയ അയാക്സ് ആംസ്റ്റർഡാമാണ് ഇന്ന് യുവെയുടെ എതിരാളികൾ.

∙ സ്വാരെസിന്റെ നൊസ്റ്റാൾജിയ

യുണൈറ്റഡിന്റെ മൈതാനമായ ഓൾഡ് ട്രാഫഡിൽ ബാർസിലോന കളിക്കാനെത്തുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും കണ്ണ് മെസ്സിയിലാണെങ്കിലും യുറഗ്വായ് താരം ലൂയി സ്വാരെസിനും ലണ്ടനിലേക്കുള്ള വരവ് നൊസ്റ്റാൾജിയയാണ്. ഇംഗ്ലിഷ് ക്ലബ് ലിവർപൂളിനു വേണ്ടി ഗോളടിച്ചു കൂട്ടിയിരുന്ന കാലത്ത് യുണൈറ്റഡുകാരുടെ ശത്രുവായിരുന്നു സ്വാരെസ്. യുണൈറ്റഡിന്റെ ഫ്രഞ്ച് താരം പാട്രിസ് എവ്റയെ വംശീയമായി അധിക്ഷേപിച്ചതിന് വിലക്കും നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് സ്വാരെസ്. പിന്നീട് ബാർസയിലെത്തിയതിനു ശേഷമാണ് സ്വാരെസ് കുറച്ചെങ്കിലും നല്ല കുട്ടിയായത്. മെസ്സിക്കും നെയ്മർക്കുമൊപ്പം മിന്നിത്തിളങ്ങിയ താരം ഇടക്കാലത്ത് ഫോംഔട്ടായെങ്കിലും ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഫോമിലാണ്.

∙ ചാംപ്യൻസ് ലീഗിലെ എക്കാലത്തെയും ടോപ് സ്കോററാണ് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ–124. ലയണൽ മെസ്സിയാണ് (108) രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്. ഈ സീസണിൽ മെസ്സി ഇതുവരെ 8 ഗോളുകൾ നേടിയപ്പോൾ റൊണാൾഡോ നാലെണ്ണം.

റൊണാൾഡോ എപ്പോഴും റെഡിയാണ്. അയാക്സിനെതിരെ കളിക്കാനാകുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ – മാസ്സിമിലിയാനോ അല്ലെഗ്രി (യുവെന്റസ് പരിശീലകൻ)

