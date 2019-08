മഡ്രിഡ് ∙ സൂപ്പർ താരം ഗാരെത് ബെയ്ൽ എത്രയും വേഗം ക്ലബ് വിടുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നു തീർത്തു പറഞ്ഞ റയൽ മഡ്രിഡ് പരിശീലകൻ സിനദിൻ സിദാൻ, ഒടുവിൽ അയഞ്ഞു. സെൽറ്റ വിഗോയ്ക്ക് എതിരായ സ്പാനിഷ് ലീഗ് ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തിൽ, ഉശിരൻ പ്രകടവുമായി ബെയ്ൽ കളം നിറഞ്ഞോടെയാണു സിദാൻ നിലപാടു മയപ്പെടുത്തിയത്. ഈ സീസണിൽ ബെയ്ൽ റയലിൽത്തന്നെ തുടരും എന്നായിരുന്നു സിദാന്റെ വാക്കുകൾ.



റയലിന്റെ ആദ്യ ഗോളിനു വഴിയൊരുക്കിയ ബെയ്ൽ, പലവട്ടം സെൽറ്റ ഗോൾമുഖം വിറപ്പിച്ചതിനു പുറമേ പ്രതിരോധത്തിലും മികച്ചുനിന്നു. ലൂക്ക മോഡ്രിച്ച് 56–ാം മിനിറ്റിൽ ചുവപ്പുകാർഡ് കണ്ടു പുറത്തായിട്ടും മത്സരം റയൽ 3–1നു ജയിക്കുകയും ചെയ്തു. കരിം ബെൻസെമ (12’), ടോണി ക്രൂസ് (61’), ലൂക്കാസ് വാസ്ക്വെസ് (81’) എന്നിവരാണു റയലിനായി ഗോളടിച്ചത്. ഇടതുപാർശ്വത്തിലൂടെയുള്ള നീക്കത്തിനൊടുവിൽ ബെയ്‌ൽ മറിച്ചുനൽകിയ പന്തിൽനിന്നാണു ബെൻസേമ ലക്ഷ്യം കണ്ടത്.



പ്രീ–സീസൺ മത്സരത്തിനിടെ പരുക്കേറ്റ മാർക്കോ അസെൻസിയോയ്ക്കു പുറമേ, സൂപ്പർ താരം ഏദൻ‌ ഹസാഡിനു കൂടി പരുക്കേറ്റതോടെയാണു മുന്നേറ്റനിരയിൽ സിദാൻ ബെയ്‌ലിന് അവസരം നൽകിയത്. റയൽ ഗോൾകീപ്പർ തിബോ കോർട്ടോയും മത്സരശേഷം ബെയ്‌ലിനെ പ്രശംസിച്ചു.



