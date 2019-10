തുടക്കം തന്നെ കസറി ഗോകുലം; വീഴ്ത്തിയത് ബംഗ്ലദേശിന്റെ ലീഗ് ചാംപ്യന്മാരെ (3-1)

ചിറ്റഗോങ്∙ ബംഗ്ലദേശ് പ്രീമിയർ ലീഗ് ചാംപ്യൻമാരായ ബസുൻദര കിങ്സിനെ (3–1)ന് തകർത്ത് ഷെയ്ഖ് കമാൽ ഇന്റർനാഷനൽ ക്ലബ് കപ്പ് ഫുട്ബോൾ ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ ഗോകുലം കേരളയ്ക്ക് ഗംഭീര അരങ്ങേറ്റം. ഹെൻറി കിസ്സേക്കയുടെ ഇരട്ട ഗോളിന്റെയും നതാനിയേൽ ഗാർസ്യയുടെ തകർപ്പൻ ഫ്രീ കിക്ക് ഗോളിന്റെയും കരുത്തിലാണ് വിജയം. ഏഷ്യൻ ഫുട്ബോൾ കോൺഫെഡറേഷന്റെ (എഎഫ്സി) അംഗീകാരമുള്ള ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആദ്യ കേരള ടീം എന്ന ബഹുമതിയും ഗോകുലം നേടി.

ക്യാപ്റ്റനും സൂപ്പർതാരവുമായ മാർക്കസ് ജോസഫിന്റെ അഭാവത്തിലും മികച്ച ആക്രമണ ഫുട്ബോൾ പുറത്തെടുത്ത ഗോകുലത്തിനു മുന്നിൽ ബസുൻദര കിങ്സ് പാടേ പതറി. 24ാം മിനിറ്റിലും രണ്ടാം പകുതിയുടെ തുടക്കത്തിലുമായിരുന്നു കിസ്സേക്കയുടെ ഗോളുകൾ. 30–ാം മിനിറ്റിൽ നതാനിയേൽ ഗാർസ്യയുടെ ഫ്രീകിക്കും വലയിലെത്തി. അവസാന നിമിഷങ്ങളിലെ കൂട്ടപ്പൊരിച്ചിലിലാണ് ബസുൻദരയുടെ ആശ്വാസഗോൾ വീണത്. ഗോകുലം നാളെ മലേഷ്യൻ ടീം ടെറെങ്ങാനു എഫ്സിയെയും 26ന് ചെന്നൈ സിറ്റി എഫ്സിയെയും നേരിടും.

