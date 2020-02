ക്രിസ്റ്റ്യാനോയ്ക്ക് കാമുകിയുടെ പിറന്നാൾ സമ്മാനം; 2.19 കോടിയുടെ മെഴ്സിഡീസ് എഎംജി

ഒരു കാമുകി തന്റെ പങ്കാളിക്കു നൽകിയ പിറന്നാൾ സമ്മാനമാണ് ഇപ്പോൾ ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ ചർച്ച. പോർച്ചുഗീസ് ഫുട്ബോൾ താരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയ്ക്ക് കാമുകി ജോർജിന റോഡ്രിഗസ് നൽകിയ പിറന്നാൾ സമ്മാനം ക്രിസ്റ്റ്യാനോയെ മാത്രമല്ല, ആരാധകരെ മുഴുവൻ ഞെട്ടിച്ചു കളഞ്ഞു.



ഇന്ത്യയിൽ 2.19 കോടി രൂപ വിലയുള്ള മെഴ്സിഡീസ് എഎംജി ജി–63 മോഡൽ കറുപ്പ് നിറമുള്ള എസ്‍യുവിയാണ് ജോർജിന ക്രിസ്റ്റ്യാനോയ്ക്ക് പിറന്നാൾ സമ്മാനമായി നൽകിയത്. പിറന്നാൾ വിരുന്നൊരുക്കിയ ഹോട്ടലിനു പുറത്തേയ്ക്കു ക്രിസ്റ്റ്യാനോയെ വിളിച്ചുകൊണ്ടു പോയ ജോർജിന സർപ്രൈസ് ആയി സമ്മാനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന വിഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളി‍ൽ വൈറലായി.

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വില കൂടിയ കാറുകളുള്ള യുവെന്റസ് താരത്തിന്റെ ശേഖരത്തിലെത്തുന്ന ഇരുപതാമത്തെ വണ്ടിയാണ് മെഴ്സിഡീസ് എഎംജി ജി–63 എന്നാണ് വിവരം. ബുഗാട്ടി ഷിറോൺ, ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ ഡിബി9, ഔഡി ആർ8, റോൾസ് റോയ്സ് ഫാന്റം തുടങ്ങിയ കാറുകളാണ് ക്രിസ്റ്റ്യാനോയ്ക്കുള്ളത്. ഇന്ത്യയിൽ 43 ലക്ഷം രൂപ വിലയുള്ള മെഴ്സിഡീസ് ബെൻസ് സി220 ആണ് ശേഖരത്തിലെ വില കുറഞ്ഞ കാർ.



വലുതാകുമ്പോൾ മദെയ്‍രയിലെ (റൊണാൾഡോ ജനിച്ചു വളർന്ന പോർച്ചുഗലിലെ ഗ്രാമം) ഒരു മീൻപിടിത്തക്കാരനാകും എന്നായിരുന്നു കുട്ടിയായിരിക്കെ ഞാൻ കരുതിയിരുന്നത്. ഇത്ര നന്നായി കളിക്കുമെന്നോ ഇത്ര നേട്ടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കുമെന്നോ ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല- ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ



