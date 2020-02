നടക്കാൻ വയ്യ; പെലെ ദുഃഖിതൻ

റിയോ ഡി ജനീറോ ∙ തനിയെ നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതിനാൽ പുറത്തേക്കിറങ്ങാനാകാതെ വീട്ടിനുള്ളിൽതന്നെ കഴിയേണ്ടി വരുന്നതിൽ ബ്രസീൽ ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസം പെലെ ദുഃഖിതനാണെന്നു മകൻ എഡിഞ്ഞോ. ‘അദ്ദേഹത്തിനു തീരെ നടക്കാൻ വയ്യ. പുറത്തേക്കു പോകാൻ വയ്യാത്തതിന്റെ മനോവിഷമത്തിലാണ് അദ്ദേഹം’ – എഴുപത്തൊമ്പതുകാരനായ പെലെയെപ്പറ്റി മകൻ പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിൽ പാരിസിൽ കിലിയൻ എംബപെയ്ക്കൊപ്പം പെലെ ഒരു പരിപാടിയി‍ൽ പങ്കെടുത്തെങ്കിലും അതിനുശേഷം വൃക്കരോഗം മൂലം ആശുപത്രിയിലായി. ഒരിക്കൽ ഒരു മത്സരത്തിനിടെ വാരിയെല്ല് ഒടിഞ്ഞ് കൊണ്ടുകയറിയതിനാൽ പെലെയുടെ ഒരു വൃക്ക നേരത്തേ നീക്കം ചെയ്തിരുന്നു.

