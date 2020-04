പുരുഷൻമാരുമായും ബന്ധം; 23കാരനുമായി വഴിപിരിഞ്ഞ് നെയ്മറിന്റെ മാതാവ്!

റിയോ ഡി ജനീറോ∙ ഇരുപത്തിമൂന്നുകാരനായ ബ്രസീലിയൻ മോഡലുമായുള്ള ബന്ധം ഫുട്ബോൾ സൂപ്പർതാരം നെയ്മറിന്റെ മാതാവ് ഉപേക്ഷിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. മുൻപ് ചില പുരുഷൻമാരുമായി ഇയാൾക്ക് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നതായി തെളിഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇരുപത്തിമൂന്നുകാരനായ തിയാഗോ റാമോസുമായി നെയ്മറിന്റെ മാതാവ് നദീനെ ഗോൺസാൽവസ് സാന്തോസ് വഴിപിരിഞ്ഞതെന്നാണ് വിവരം. വിവിധ രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങള്‍ ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മകൻ നെയ്മറിനേക്കാൾ ആറു വയസ്സിന് ഇളയ യുവാവുമായി നദീനെ ഗോൺസാൽവസ് ഡേറ്റിങ്ങിലേർപ്പെട്ടത് വൻ വാർത്താ പ്രാധാന്യം നേടിയിരുന്നു.

നെയ്മറിന്റെ പിതാവും ഏജന്റുമായ വാഗ്നർ റിബെയ്റോയുമായി 2016 മുതൽ പിരിഞ്ഞുതാമസിക്കുകയാണ് 52കാരിയായ നദീനെ ഗോൺസാൽവസ്. റാമോസുമായുള്ള ബന്ധം വ്യക്തമാക്കി ഇവർ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ചിത്രം സഹിതം പോസ്റ്റുമിട്ടിരുന്നു. കംപ്യൂട്ടർ ഗെയിമറും മോഡലുമാണ് തിയാഗോ റാമോസ്. നദീനെ ഗോൺസാൽവസുമായി പരിചയത്തിലാകുന്നതിനു മുൻപുതന്നെ നെയ്മറിന്റെ കടുത്ത ആരാധകനായിരുന്നു റാമോസെന്ന് വിവിധ ബ്രസീലിയൻ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ബ്രസീലിലെ പെർനാംബുകോ സംസ്ഥാനമാണ് തിയാഗോ റാമോസിന്റെ സ്വദേശം.

നദീനെയുടെ പുതിയ ബന്ധത്തെ നെയ്മറും മുൻ ഭർത്താവു കൂടിയായ നെയ്മറിന്റെ പിതാവ് വാഗ്നർ റിബെയ്റോയും ആശംസ അറിയിച്ച് അനുകൂലിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, ബന്ധം പരസ്യമാക്കി വെറും 13 ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് ഇരുവരും വഴിപിരിഞ്ഞത്. നെയ്മറിന്റെ മുഖ്യ ഷെഫ് കൂടിയായ മൗറോയുമായും റാമോസിന് മുൻപ് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നതായി തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബ്രസീലിയൻ നടനും സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് കൊമേഡിയനുമായ കാർലീഞ്ഞോസ് മയ്യയുമായും ഇയാൾക്ക് മുൻപ് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നത്രേ! നദീന്റെ വീട്ടിൽനിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടതിനു പിന്നാലെ ഇയാൾ സ്വവസതിയിൽ തിരിച്ചെത്തിയതായി വിവിധ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

∙ ബന്ധം പരസ്യമാക്കിയത് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൂടെ

‘ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാനാവില്ല. ജീവിക്കാനേ സാധിക്കൂ’ എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് നെയ്മറിന്റെ മാതാവ് പുതിയ പങ്കാളിക്കൊപ്പമുള്ള ചിത്രം ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. വാഗ്നർ റിബെയ്റോയുമായി കാൽനൂറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ട വിവാഹ ബന്ധമാണ് 2016ൽ നദീനെ ഗോൺസാൽവസ് വേർപ്പെടുത്തിയത്. പുതിയ ബന്ധത്തിന്റെ കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തി നദീനെ ഗോൺസാൽവസ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ചിത്രത്തിനു ചുവട്ടിൽ കമന്റായി ആശംസകളറിയിച്ചവരിൽ സാക്ഷാൽ നെയ്മർ ജൂനിയറുമുണ്ടായിരുന്നു! ‘Be happy mom, love you’ നെയ്മർ എഴുതി. മുൻ ഭർത്താവ് വാഗ്നർ റിബെയ്റോയും ഇമോജി പങ്കുവച്ച് ആശംസകളറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നെയ്മറിനോടുള്ള ആരാധന മൂത്ത് 2017ൽ തിയാഗോ റാമോസ് ഒരു മെസേജും അയച്ചിരുന്നതായി വ്യക്തമായിരുന്നു; ‘നെയ്മർ, നിങ്ങൾ മികച്ച കളിക്കാരനാണ്. താങ്കളേപ്പോലൊരു ഫുട്ബോൾ താരത്തിന്റെ ആരാധകനായിരിക്കുകയെന്നത് നൽകുന്ന സന്തോഷം വിവരിക്കാൻ വാക്കുകളില്ല. താങ്കളുടെ പ്രകടനം എന്നും എന്നെ വല്ലാതെ പ്രചോദിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഒരു ദിവസം സഹോദരങ്ങളേപ്പോലെ ചേർന്നിരുന്ന് നമുക്ക് ഈ സന്ദേശം വായിക്കാമെന്നും ഒരുമിച്ചു കളിക്കാമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഒരിക്കൽ കണ്ടുമുട്ടുമെന്ന് എനിക്കു തീർച്ചയുണ്ട്. കാരണം, ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കു പിന്നാലെ പോകുന്ന ഒരു സ്വപ്ന ജീവിയാണ് ഞാൻ. എല്ലാ ആശംസകളും’ – ഇതായിരുന്നു റാമോസിന്റെ സന്ദേശം. അടുത്തിടെ നെയ്മറിന്റെ ജന്മദിന പാർട്ടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ റാമോസ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.



English Summary: Neymar’s mum Nadine Goncalves ‘dumps toyboy lover Tiago Ramos, 23, after it was revealed he’d dated string of men’