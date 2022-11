ദോഹ∙ ഖത്തർ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിൽ ഫിഫയുടെ നയങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ജർമൻ ഫുട്ബോൾ ടീം. ‘വൺ ലവ്’ ആശയങ്ങൾ അടങ്ങിയ ആം ബാൻഡ് ടീമുകളുടെ ക്യാപ്റ്റന്മാർ ധരിക്കുന്നതു ഫിഫ വിലക്കിയിരുന്നു. മത്സരത്തിനു മുൻപു ഫോട്ടോയ്ക്കു പോസ് ചെയ്തപ്പോൾ കൈകൊണ്ട് വായ് പൊത്തിപ്പിടിച്ചാണു ജർമൻ താരങ്ങൾ പ്രതിഷേധിച്ചത്. ജപ്പാനെതിരായ മത്സരത്തിൽ ജർമൻ ടീം പരിശീലനത്തിനിറങ്ങിയപ്പോൾ ധരിച്ച ജഴ്സിയിൽ മഴവിൽ നിറങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു.

English Summary : FIFA World Cup 2022 Germany Players cover mouths in protest before game against Japan