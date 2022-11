കാനഡയെ മാൻഡ്രേക്ക് പിടിച്ചു!

ലോകകപ്പിലെ ഗ്രൂപ്പ് എഫ് മത്സരത്തിൽ ബൽജിയത്തിനെതിരെ കളിക്കണക്കുകളിൽ മുന്നിലായിട്ടും കാനഡ 1-0നു തോറ്റു പോയതെന്തു കൊണ്ടാണ്? കനേഡിയൻ ആരാധകർ കാരണം കൂടി പറയുന്നു- ടീമിനെ മാൻഡ്രേക്ക് പിടിച്ചതാണ്! കനേഡിയൻ റാപ്പറായ ഡ്രേക്ക് ആണ് ടീമിനു ദൗർഭാഗ്യം കൊണ്ടു വന്ന ഈ മാൻഡ്രേക്ക്. ഡ്രേക്കിനെക്കുറിച്ചുള്ള കഥയിങ്ങനെ- ഏതെങ്കിലും മത്സരത്തിനു മുൻപ് ഡ്രേക്ക് ഏതെങ്കിലും കളിക്കാരനൊപ്പം ഫോട്ടോ എടുക്കുകയോ ടീമിന്റെ ജഴ്സിയണിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ചിത്രം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്തോലോ പേടിക്കണം-

ആ ടീം തോറ്റു പോകും! മുൻപ് പലവട്ടം ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചതിനാൽ ഈ പ്രതിഭാസത്തിന് പേരും വീണു- ഡ്രേക്ക് ശാപം! ഇത്തവണ ഡ്രേക്കിനൊപ്പം ചിത്രമെടുത്തത് അൽഫോൺസോ ഡേവിസ് തന്നെയാണ്. തന്റെ 19-ാം നമ്പർ ജഴ്സി ഡ്രേക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ചിത്രം കുറച്ചു ദിവസം മുൻപാണ് ഡേവിസ് ഇൻസ്റ്റ്ഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അതു കൊണ്ടും തീർന്നില്ല. ഡ്രേക്കിന്റെ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫ്രം ദ് ബോട്ടം എന്ന ഗാനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ടീം പരിശീലനത്തിനിറങ്ങിയത്. തീർന്നില്ലേ കഥ- ഡേവിസ് പെനൽറ്റി പാഴാക്കി, കാനഡ തോറ്റു.

