മിന്നലായി വീണ്ടും മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി, ചെൽസി ചാമ്പലായി (4–0)

ലണ്ടൻ∙ എതിരാളി ചെൽസിയാണെങ്കിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി തകർത്തിരിക്കും. ടൂർണമെന്റ് ഏതായാലും! എഫ്എ കപ്പ് 3–ാം റൗണ്ട് മത്സരത്തിൽ 4–0നു ജയിച്ച സിറ്റി മൂന്നു ദിവസത്തിനിടെ ചെൽസിക്കെതിരെ നേടുന്ന 2–ാം ജയമാണിത്. ഇത്തവണ വിജയം ആഘോഷിക്കാൻ സൂപ്പർതാരങ്ങളായ എർലിങ് ഹാലൻഡും കെവിൻ ഡിബ്രൂയ്നെയും സിറ്റിക്കു വേണ്ടി വന്നില്ല.



ഇരുവർക്കും വിശ്രമം അനുവദിച്ചപ്പോൾ റിയാദ് മഹ്റേസ്(2 ഗോൾ), ജൂലിയൻ അൽവാരസ്, ഫിൽ ഫോഡൻ എന്നിവർ ഗോളടിച്ചുകൂട്ടി.

വ്യാഴാഴ്ച പ്രിമിയർ ലീഗിൽ ചെൽസിക്കെതിരെ സിറ്റിയുടെ ഏകഗോൾ കുറിച്ച മഹ്റേസാണ് 23–ാം മിനിറ്റിൽ ഗോൾവേട്ട തുടങ്ങിയത്. 30–ാം മിനിറ്റിൽ അൽവാരസ് പെനൽറ്റി ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ചു. ചെൽസി ഫോർവേഡ് കായ് ഹാവേട്സ് പന്ത് കൈകൊണ്ട് തൊട്ടതിനായിരുന്നു സ്പോട്ട് കിക്ക്. 38–ാം മിനിറ്റിൽ റോഡി, മഹ്റേസ്, കൈൽ വോക്കർ എന്നിവർ ചേർന്നു നടത്തിയ മുന്നേറ്റത്തിനൊടുവിൽ ഫോഡൻ കൂടി ഗോൾ നേടിയതോടെ ചെൽസി ആദ്യ പകുതിയിൽത്തന്നെ തോൽവി സമ്മതിച്ച മട്ടായി. 85–ാം മിനിറ്റിൽ ഫോഡനെ ചെൽസി ഡിഫൻഡ‍ർ കാലിദു കൂലിബാലി ഫൗൾ ചെയ്തതിനു ലഭിച്ച പെനൽറ്റി ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ച് മഹ്റെസ് ഡബിൾ പൂർത്തിയാക്കി.

മറ്റൊരു മത്സരത്തിൽ ഇംഗ്ലിഷ് പ്രിമിയർ ലീഗ് ക്ലബ് ആസ്റ്റൻവില്ലയെ ലീഗ് ടു ക്ലബ് സ്റ്റീവനേജ് 2–1ന് അട്ടിമറിച്ചു.

