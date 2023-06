ന്യൂയോർക്ക് ∙ യുഎസിലും കാനഡയിലുമായി അടുത്ത വർഷം നടക്കുന്ന കോപ്പ അമേരിക്ക ഫുട്ബോൾ ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ അർജന്റീനയും ചിലെയും മെക്സിക്കോയും ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ. ബൊളീവിയയും ഡി ഗ്രൂപ്പിൽ ഇവർക്കൊപ്പമുണ്ട്. മറ്റു ഗ്രൂപ്പുകൾ: എ– യുഎസ്എ, കൊളംബിയ, ഇക്വഡോർ, ജമൈക്ക. ബി– കാനഡ, യുറഗ്വായ്, പാരഗ്വായ്, പാനമ. സി– ബ്രസീൽ, പെറു, വെനസ്വേല, കോസ്റ്ററിക്ക.



English Summary: Copa America: Argentina and Chile in same group