ഏറ്റവുമധികം പ്രതിഫലം വാങ്ങുന്ന വനിതാ കായികതാരങ്ങളിൽ പി.വി. സിന്ധുവും

ന്യൂയോർക്ക്∙ ലോകത്ത് ഏറ്റവും പ്രതിഫലം പറ്റുന്ന വനിതാ കായികതാരങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് ബാഡ്മിന്റൻ താരം പി.വി. സിന്ധു വീണ്ടും ഇടംപിടിച്ചു. ഫോബ്സ് മാസിക ചൊവ്വാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ പട്ടികയിൽ 13–ാം സ്ഥാനത്താണ് സിന്ധു. ഫോബ്സിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് 5.5 മില്യൻ ഡോളറാണ് (38 കോടിയോളം രൂപ) കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്രതിഫലമായി സിന്ധു നേടിയത്. 2018 ജൂണിനും 2019 ജൂണിനും ഇടയിലുള്ള കാലയളവു പരിഗണിച്ചാണ് ഫോബ്സ് പട്ടിക തയാറാക്കുന്നത്. യുഎസ് ടെന്നിസ് താരം സെറീന വില്യംസാണ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാമത്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പട്ടികയിൽ ഏഴാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു സിന്ധു.

‘ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും വിപണിമൂല്യമുള്ള വനിതാ കായിക താരം ഇപ്പോഴും പി.വി. സിന്ധുവാണ്. 2018ൽ സീസണിലെ അവസാന ചാംപ്യൻഷിപ്പായ വേൾഡ് ടൂർ ഫൈനൽസ് ബാഡ്മിന്റൻ കിരീടം ചൂടിയതോടെ ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരിയായും സിന്ധു മാറി’ – ഫോബ്സ് മാസിക ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. പ്രൈസ് മണി, ശമ്പളം, ബോണസ് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം പരിഗണിച്ചാണ് ഫോബ്സ് ഓരോ വർഷത്തെയും പ്രതിഫലപ്പട്ടിക തയാറാക്കുന്നത്.

പട്ടികയിൽ ഒന്നാമതുള്ള യുഎസ് ടെന്നിസ് താരം സെറീന വില്യംസ് കഴിഞ്ഞ വർഷം സ്വന്തമാക്കിയത് 29.2 മില്യൻ ഡോളറാണ് (200 കോടിയിലധികം രൂപ). 2018 യുഎസ് ഓപ്പണിൽ സെറീന വില്യംസിനെ അട്ടിമറിച്ച് കിരീടം ചൂടിയ ജപ്പാൻ താരം നവോമി ഒസാക്കയാണ് പ്രതിഫലപ്പട്ടികയിൽ രണ്ടാമത്. സമ്പാദ്യം 24.3 മില്യൻ ഡോളർ (170 കോടിയിലധികം രൂപ). പട്ടികയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള ആഞ്ചലിക് കെർബറിനെ അപേക്ഷിച്ച് രണ്ടിരട്ടിയിലേറെയാണ് ആദ്യ രണ്ടു സ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള സെറീന, ഒസാക്ക എന്നിവരുടെ പ്രതിഫലം.

ഈ കാലയളവിൽ അ‍‍ഞ്ച് മില്യൻ യുഎസ് ഡോളറിൽ കൂടുതൽ പ്രതിഫലം നേടിയ 15 വനിതാ കായികതാരങ്ങളാണുള്ളത്. അതേസമയം, ഇതേ കാലയളവിൽ 1,300 പുരുഷ കായികതാരങ്ങൾ അഞ്ചു മില്യനിലധികം പ്രതിഫലം സ്വന്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ വർഷം പട്ടികയിലെ ആദ്യ അഞ്ച് വനിതാ താരങ്ങൾ ചേർന്ന് സ്വന്തമാക്കിയത് 130 മില്യൻ യുഎസ് ഡോളറാണെങ്കിൽ, ഈ വർഷമത് 146 മില്യനായി ഉയർന്നു.

