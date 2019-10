വിയന്ന ∙ മാരത്തൺ രണ്ടു മണിക്കൂറിൽ താഴെ സമയത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കിയ ആദ്യ താരമെന്ന നേട്ടം കെനിയയുടെ എല്യൂഡ് കിപ്‌ചോജിന്. ഒരു മണിക്കൂർ 59 മിനിറ്റ് 40.2 സെക്കൻഡിലാണ് മുപ്പത്തിനാലുകാരനായ കിപ്‌ചോജ് മാരത്തൺ പൂർത്തിയാക്കിയത്. 2.50 മിനിറ്റിൽ ഒരു കിലോമീറ്റർ എന്ന നിലയിലായിരുന്നു കിപ്‌ചോജ് ഓടിയത്.

എല്യൂഡ് കിപ്‌ചോജ്. ചിത്രം: ട്വിറ്റർ

ഔദ്യോഗിക മൽസരമല്ലാത്തതിനാൽ ഈ പുതിയ സമയം ലോക റെക്കോഡായി പരിഗണിക്കില്ല. 2018 സെപ്റ്റംബർ 16 നടന്ന ബെർളിൻ മാരത്തണിൽ രണ്ടു മണിക്കൂർ ഒരു മിനിറ്റ് 39 സെക്കൻഡ് എന്ന നിലവിലെ ലോക റെക്കോഡ് ഒളിംപിക്സ് ചാംപ്യനായ കിപ്‌ചോജിന്റെ പേരിലാണ്. ‘‍ഞാനാണ് ആദ്യത്തെയാൾ. മനുഷ്യന് പരിധികളില്ലെന്ന് കാട്ടിക്കൊടുത്ത് അനേകർക്ക് പ്രചോദനമായി മാറണം എനിക്ക്. ’ – കിപ്‌ചോജ് മൽസരശേഷം പറഞ്ഞു.

English Summary: Eliud Kipchoge first in World to run a marathon in under 2 hours