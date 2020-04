ആരെന്നെ തോൽപ്പിക്കും?; കോലിക്കും റോണോയ്ക്കും ഫെഡററുടെ ടെന്നിസ് ചാലഞ്ച്

ലണ്ടൻ ∙ വിരാട് കോലി, ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ, റാഫേൽ നദാൽ തുടങ്ങിയവർക്കു വ്യായാമ ചാലഞ്ചുമായി സ്വിസ് ടെന്നിസ് താരം റോജർ ഫെഡറർ. ലോക്‌ഡൗൺ കാലത്ത് ദിവസേനയുള്ള ഇൻഡോർ ടെന്നിസ് പരിശീലനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഭിത്തിയിൽ ടെന്നിസ് ബോൾ അടിക്കുന്ന (ഫോർഹാൻഡ് വോളി) വിഡിയോ ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവച്ചാണ് ഫെഡറർ ചാലഞ്ച് ചെയ്തത്. ഫെഡറർ മിനിറ്റിൽ ഏകദേശം 200 വോളികൾ പായിച്ചു.

തന്റെ മുഴുവൻ ആരാധകരോടും ചാലഞ്ച് ഏറ്റെടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടശേഷമാണു ഫെഡറർ സെലിബ്രിറ്റികളെ ടാഗ് ചെയ്തത്. ടെന്നിസ് താരങ്ങളായ റാഫേൽ നദാൽ, നൊവാക് ജോക്കോവിച്ച്, അലക്സാണ്ടർ സ്വെരേവ്, ഫുട്ബോൾ താരങ്ങളായ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ, ടോണി ക്രൂസ്, ഹോളിവുഡ് താരം ഡ്വെയ്ൻ ജോൺസൻ (ദ് റോക്ക്) എന്നിവർക്കു പുറമേ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയോടും ചാലഞ്ച് ഏറ്റെടുക്കാൻ ഫെഡറർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ടോണി ക്രൂസ് ചാലഞ്ച് ഏറ്റെടുത്ത് ഉടൻ ട്വിറ്ററിലൂടെ പ്രതികരിച്ചു. പാനമ വട്ടത്തൊപ്പി വച്ചു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ഫെഡറർ എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേക നിർദേശവും നൽകി: ‘തൊപ്പി തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോ‍ൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം...’

English Summary: Roger Federer Nominates Virat Kohli For "Training From Home" Challenge With Solo Drill Video