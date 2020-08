മൻദീപ് സിങ്ങിനും കോവിഡ്; രോഗം ബാധിച്ച ഹോക്കി താരങ്ങൾ ആറായി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇന്ത്യൻ ഹോക്കി ക്യാപ്റ്റൻ മൻപ്രീത് സിങ്ങിനും 4 കളിക്കാർക്കും പുറമേ ഫോർവേഡ് മൻദീപ് സിങ്ങിനും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഒരു മാസത്തെ ഇടവേള കഴിഞ്ഞ് ബെംഗളൂരു സായ് സെന്ററിൽ മടങ്ങിയെത്തിയ ഹോക്കി താരങ്ങൾക്കു നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കോവിഡ് രോഗബാധ കണ്ടെത്തിയത്. ജലന്ധർ സ്വദേശിയായ മൻദീപിന് (25) രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്നുവെന്ന് സായ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഇന്ത്യൻ ഹോക്കി ക്യാംപിലെ 20 താരങ്ങളിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച 6 പേരും ബെംഗളൂരുവിൽ വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരുടെ ചികിൽസയിലാണ്. ഡിഫൻഡർ സുരേന്ദർ കുമാർ, ജസ്കരൻ സിങ്, ഡ്രാഗ് ഫ്ലിക്കർ വരുൺ കുമാർ, ഗോൾകീപ്പർ ക്രിഷൻ ബഹാദൂർ പഠക് എന്നിവരാണു രോഗം ബാധിച്ച മറ്റുള്ളവർ. ദേശീയ ക്യാംപ് 20ന് തുടങ്ങാനായാണ് അവധി കഴിഞ്ഞ് താരങ്ങളെയെല്ലാം മടക്കിവിളിച്ചത്.



English Summary: Mandeep Singh becomes sixth hockey player to test positive for COVID-19