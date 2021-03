സിന്ധു സെമിയിൽ വീണു; ചോചുവോങ്ങിനോട് നേരിട്ടുള്ള സെറ്റുകൾക്ക് തോറ്റു

ബർമിങ്ങാം ∙ ഇന്ത്യൻ താരം പി.വി.സിന്ധു ഓൾ ഇംഗ്ലണ്ട് ബാഡ്മിന്റൻ ചാംപ്യൻഷിപ്പിന്റെ സെമിഫൈനലിൽ പുറത്ത്. തായ്‌ലൻഡിന്റെ 6–ാം സീഡ് പോൺപവീ ചോചുവോങ്ങാണു സിന്ധുവിനെ തോൽപിച്ചത്. സ്കോർ: 17–21, 9–21. ക്വാർട്ടറിൽ ജപ്പാന്റെ അകാനെ യമാഗുച്ചിയെ തോൽപിച്ചെത്തിയ സിന്ധുവിനു ചോചുവോങ്ങിനെതിരെ അതേ മികവു പുറത്തെടുക്കാനായില്ല.

ജനുവരിയിൽ ലോക ടൂർ ഫൈനൽസിൽ ചോചുവോങ്ങിനെ തോൽപിച്ച സിന്ധു ഇത്തവണ ഇരുപത്തിമൂന്നുകാരിയായ എതിരാളിയുടെ അതിവേഗത്തിനു മുന്നിലാണു വീണുപോയത്. ആദ്യ ഗെയിമിൽ സിന്ധു 3–1നു ലീഡ് എടുത്തെങ്കിലും ചോചുവോങ് തിരിച്ചടിച്ചു. 8–5നു മുന്നിലെത്തിയ തായ്‌ലൻഡ് താരം അവസാനം വരെ ലീഡ് കൈവിട്ടില്ല. 2–ാം ഗെയിമിൽ ചോചുവോങ് 10–3 എന്ന നിലയിൽ ലീഡെടുത്തതോടെ സിന്ധുവിന്റെ പ്രതീക്ഷ പൊലിഞ്ഞു.

English Summary: All England Open Badminton semifinal match between PV Sindhu and Pornpawee Chochuwong