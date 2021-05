ആ മെഡലുകൾ ആരും കൊണ്ടുപോകില്ല; സുശീലിനെ അടുത്തറിയാവുന്ന മലയാളി പറയുന്നതെന്ത്?

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ ഗുസ്തി താരം സുശീൽ കുമാർ (38) യുവ ഗുസ്തിതാരത്തിന്റെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റിലായതു മുതൽ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണിത്: 2 ഒളിംപിക്സുകളിൽനിന്നായി സുശീൽ നേടിയ 2 മെഡലുകൾ തിരിച്ചെടുക്കുമോ? ഒളിംപിക്സ് നിയമാവലി പ്രകാരം ഒരു കായികതാരം മെഡൽ നേടിയശേഷം ക്രിമിനൽ, സിവിൽ കേസുകളിൽപ്പെടുകയോ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്താലും ആ ഒളിംപിക് മെഡൽ തിരിച്ചെടുക്കാൻ വ്യവസ്ഥയില്ല. യുഎസിലെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നൽകുന്ന കണക്കുപ്രകാരം ഒളിംപിക് മെ‍ഡൽ സ്വന്തമാക്കിയ 38 താരങ്ങൾ വിവിധ കാലയളവുകളിലായി കൊലപാതകക്കേസിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. അവരിൽ ചിലർ ഹീനമായ കൊലപാതകം നടത്തിയവരാണ്. ചിലർ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. പക്ഷേ, ഒരാളുടെപോലും മെഡൽ തിരിച്ചെടുത്തിട്ടില്ല.

മത്സരത്തിൽ ജയം നേടാൻ വളഞ്ഞവഴികൾ (ഉത്തേജകമരുന്ന് ഉപയോഗം, റഫറിമാരെ സ്വാധീനിക്കൽ, ഒത്തുകളി) പ്രയോഗിച്ചാൽ മാത്രമേ ഒളിംപിക് അത്‍ലീറ്റുകൾക്ക് അയോഗ്യത വരൂ; മെഡലുകൾ തിരിച്ചെടുക്കൂ. അതിനുശേഷം അവരെന്തു ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് മെഡൽ നേട്ടത്തെയോ മെഡൽ കൈവശം വയ്ക്കുന്നതിനെയോ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ലെന്നാണു രാജ്യാന്തര ഒളിംപിക് കമ്മിറ്റിയുടെ നിലപാട്.

∙ സുശീലായ കഥ

ഇപ്പോൾ കുപ്രസിദ്ധിയിൽ നിൽക്കുന്ന സുശീൽ പ്രശസ്തിയിലേക്കുയർന്നതു കനലിൽ ചവിട്ടിയാണ്. ഗുസ്തിക്കാരനായിരുന്ന ഡൽഹി സ്വദേശി ദിവാൻ സിങ്ങിനു സാമ്പത്തിക പ്രയാസംമൂലം ഗോദയിൽ അധികകാലം തുടരാനായില്ല. അതോടെ അദ്ദേഹത്തിനു ഡ്രൈവറുടെ കുപ്പായമിടേണ്ടിവന്നു. പക്ഷേ, മകനെ അദ്ദേഹം ചെറുപ്പം മുതലേ കസർത്തുകൾ പഠിപ്പിച്ചു. 10–ാം വയസ്സിൽ ഒരു ഗുസ്തി പരിശീലകനെ ഏൽപിച്ചു.

ഛത്രസാൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ആ പരിശീലകനൊപ്പമായിരുന്നു താമസവും പഠനവും പരിശീലനവുമൊക്കെ. ആഴ്ചതോറും നെയ്യും പരിപ്പും പയറുമായി ദിവാൻ സിങ്ങും ഭാര്യ കമലാ ദേവിയും മകനെ കാണാൻ പോകും. 1998ലെ ലോക കെഡറ്റ് ഗെയിംസിൽ തന്റെ 15–ാം വയസ്സിൽ സ്വർണം നേടി ആ മകൻ പിതാവിന്റെ പ്രതീക്ഷ കാത്തു. ആ പയ്യൻസിന്റെ പേരാണു സുശീൽ കുമാ‍ർ.

∙ കോടീശ്വരൻ

പിന്നീടു തുടരെ നേട്ടങ്ങളായിരുന്നു. ഏഷ്യൻ ജൂനിയർ ചാംപ്യൻഷിപ്പിലും ഏഷ്യൻ സീനിയർ ചാംപ്യൻഷിപ്പിലുമൊക്കെ മെഡൽ നേടി സുശീൽ, ‘ഭാവി’യുള്ള താരമാണു താനെന്നു പരിശീലകരെ ബോധിപ്പിച്ചു. 2004ൽ ആതൻസിൽ തന്റെ 21–ാം വയസ്സിൽ ഒളിംപിക്സിൽ അരങ്ങേറ്റം. ആദ്യ അവസരത്തിൽ നിരാശ മാത്രമായിരുന്നു ഫലം. പക്ഷേ, അഖാഡയിലെ മണ്ണിൽ കാലൂന്നിനിന്ന് സുശീൽ കരുത്തുകൂട്ടി. 2008ലെ ബെയ്ജിങ് ഒളിംപിക്സിൽ വെങ്കലം. 2012ലെ ലണ്ടൻ ഒളിംപിക്സിൽ വെള്ളി. തുടരെ 2 ഒളിംപിക്സുകളിൽ മെഡൽ നേടുകയെന്ന അപൂർവ റെക്കോർഡ്.

പടിഞ്ഞാറൻ ഡൽഹിയിൽ നജഫ്ഗഡിലെ തെരുവുകളിലൂടെ ചാനൽ ക്യാമറാൻമാർ ആദ്യം പറന്നുനടന്നത് ആ നാട്ടുകാരനായ വീരേന്ദർ സേവാഗ് ബാറ്റിങ് വെടിക്കെട്ടുമായി ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിൽ നിറഞ്ഞാടിയപ്പോഴാണ്. പിന്നീടു ക്യാമറകൾ ആ വഴി വന്നത് സുശീലിന്റെ വീടു ചോദിച്ചായിരുന്നു. 3 മെഡലുകൾ (2 ഒളിംപിക് മെഡലുകളും 2010 ലോക ചാംപ്യൻഷിപ്പിലെ സ്വർണ മെഡലും) സുശീലിനെ കോടീശ്വരനാക്കി. പാരിതോഷികമായി മാത്രം താരത്തിനു കിട്ടിയത് ഏകദേശം അഞ്ചേകാൽ കോടി രൂപയാണ്. ഇതിനു പുറമേ ഹരിയാനയിലും ഡൽഹിയിലും കണ്ണായ സ്ഥലത്തു ഭൂമിയും.

∙ മലയാളി പറയുന്നു

2016ലെ റിയോ ഒളിംപിക്സിനു മുൻപു സഹതാരം നർസിങ് യാദവിനെ ഉത്തേജകമരുന്ന് വിവാദത്തിൽ കുടുക്കിയതിനു പിന്നിൽ സുശീലുണ്ടായിരുന്നുവെന്നു ചില അണിയറക്കഥകളുണ്ട്. കാരണം, റിയോയിലേക്കു യോഗ്യത നേടാൻ സുശീൽ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന അതേ വിഭാഗത്തിലാണു സുശീലിനെ മറികടന്നു നർസിങ് യോഗ്യത ഉറപ്പിച്ചത്. ദീർഘകാലം സുശീലിനെ പരിശീലിപ്പിച്ചത് സത്‌പാൽ സിങ് എന്ന ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് മുൻ സ്വർണജേതാവാണ്. ശിഷ്യന്റെ കഴിവിലും സ്വഭാവത്തിലും മതിപ്പുണ്ടായിരുന്ന സത്പാൽ തന്റെ മകളെ കൈപിടിച്ചു കൊടുത്തത് സുശീലിനാണ്. സത്പാലിന്റെ മകൾ സാവി ഷെറാവത്താണു സുശീലിന്റെ ഭാര്യ.

സുശീലിനെ നേരിട്ടു പരിചയമുള്ള ദേശീയ ഗുസ്തി ഫെഡറേഷൻ സെക്രട്ടറി ജനറലും തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയുമായ വി.എൻ.പ്രസൂദ് പറയുന്നു: ‘ഭവ്യതയോടെ മാത്രം ഇടപെട്ടിരുന്ന സൗമ്യനായേ സുശീലിനെയേ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. 2014ൽ സംസ്ഥാന ഗുസ്തി ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി കണ്ണൂരിലേക്കു സുശീലിനെ കൊണ്ടുവന്നതു ഞാനാണ്. മര്യാദക്കാരനായിരുന്നു.’

ഏതായാലും ഇപ്പോൾ കുറ്റാരോപിതനാണ് ഇപ്പോൾ സുശീൽ. നിയമം വിധി പറയട്ടെ...

