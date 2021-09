ഇറ്റാലിയൻ ഗ്രാൻപ്രി: ഹാമിൽട്ടന്റെയും വേർസ്റ്റപ്പന്റെയും കാറുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ചു; റിക്കാർഡോ ജേതാവ്

മോൺസ (ഇറ്റലി) ∙ ചാംപ്യൻഷിപ്പിലെ മുൻനിരക്കാർ കൂട്ടിയിടിച്ചു പുറത്തായ ഫോർമുല വൺ ഇറ്റാലിയൻ ഗ്രാൻപ്രിയിൽ ടീം മക്‌ലാരന് ഇരട്ടനേട്ടം. മക്‌ലാരന്റെ ഡാനിയൽ റിക്കാർഡോ ജേതാവായപ്പോൾ സഹതാരം ലാൻഡോ നോറിസ് രണ്ടാമതെത്തി. മെഴ്സിഡീസിന്റെ വൾട്ടേരി ബൊത്താസ് 3–ാമത്.

26–ാം ലാപ്പിൽ റെഡ് ബുൾ ഡ്രൈവർ മാക്സ് വേർസ്റ്റപ്പന്റെ കാർ മെഴ്സിഡീസിന്റെ ലൂയിസ് ഹാമിൽട്ടന്റെ കാറിനു മുകളിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറി. ഹാമിൽട്ടനെ മറികടക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെയായിരുന്നു സംഭവം. കാറുകൾ തകർന്നതോടെ ഇരുവരും മത്സരത്തിൽനിന്നു പുറത്തായി. ആർക്കും പരുക്കില്ല.

ഇടിക്കു പ്രധാന കാരണം വേർസ്റ്റപ്പനാണെന്നു കണ്ടെത്തിയ സംഘാടകർ താരത്തിനു പിഴയും വിധിച്ചു. അടുത്ത മത്സരമായ റഷ്യൻ ഗ്രാൻപ്രിയിൽ ഗ്രിഡിൽ 3 സ്ഥാനം പെനൽറ്റിയാണു ശിക്ഷ. ഒന്നാം സ്ഥാനത്തിപ്പോൾ വേർസ്റ്റപ്പന് 5 പോയിന്റ് ലീഡുണ്ട്. ഹാമിൽട്ടൻ രണ്ടാമതും ബൊത്താസ് മൂന്നാമതും.

English Summary: Hamilton and Verstappen crash out of F1 Italian Grand Prix as Ricciardo wins