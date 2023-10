പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇരട്ട വിജയം; ഹോക്കിയിലും സ്ക്വാഷിലും

ഹാങ്ചോ ∙ പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ ഹോക്കി ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം. ക്യാപ്റ്റൻ ഹർമൻപ്രീത് സിങ്ങിന് 4 ഗോളുകൾ. ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് പുരുഷ ഹോക്കിയിൽ സെമിപ്രവേശം ഇന്ത്യ ആഘോഷമാക്കി. ഏകപക്ഷീയമായ പൂൾ എ മത്സരത്തിൽ 10–2ന് ആണ് ഇന്ത്യയുടെ വിജയം. ഇതിനു മുൻപ് പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം 7–1ന് ആയിരുന്നു. 2017ലായിരുന്നു ഇത്. 1982 ന്യൂഡൽഹി ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ 7–1ന് പാക്കിസ്ഥാനിൽനിന്നേറ്റ പരാജയത്തിന് ഇന്ത്യയുടെ മധുരപ്രതികാരവുമായി ഈ വിജയം.



11, 17, 33, 34 മിനിറ്റുകളിലായിരുന്നു ഹർമൻപ്രീതിന്റെ ഗോളുകൾ. വരുൺകുമാർ (41, 54), മൻദീപ് സിങ്(8), സുമിത്(30), ഷംഷേർ സിങ്(46), ലളിത്കുമാർ ഉപാധ്യായ(49) എന്നിവരാണ് മറ്റു ഗോളുകൾ നേടിയത്. മുഹമ്മദ് ഖാൻ(38), അബ്ദുൽ റാണ(45) എന്നിവരിലൂടെ പാക്കിസ്ഥാൻ ആശ്വാസ ഗോളുകൾ നേടി.

4 പൂൾ മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് 12 പോയിന്റ് നേടി പൂൾ എയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയാണ് ഇന്ത്യ സെമിയിൽ കടന്നത്. നാളെ ബംഗ്ലദേശിനെതിരെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ അവസാന പൂൾ മത്സരം.

English Summary : India got double win against Pakistan in hockey and squash in Asian games