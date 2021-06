മഡ്രിഡ് ∙ കരിയറിന്റെ നല്ല ഭാവിക്കായി വിമ്പിൾഡൻ, ടോക്കിയോ ഒളിംപിക്സ് എന്നിവയിൽനിന്നു പിൻമാറുന്നതായി സ്പാനിഷ് ടെന്നിസ് താരം റാഫേൽ നദാൽ. ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ സെമിയിൽ ജോക്കോവിച്ചിനോടു തോറ്റു പുറത്തായ താരം തന്റെ പരിശീലകരുമായും മെഡിക്കൽ ടീമുമായും ആലോചിച്ചാണു തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

English Summary: Nadal pulls out of Wimbledon and Tokyo Olympics