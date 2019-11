പതിവു തെറ്റിക്കാതെ ഇഷ അംബാനി; ചിത്രങ്ങൾ

View this post on Instagram

The Ethereal Isha Ambani Piramal in a custom hand embroidered French lace sari by Abu Jani Sandeep Khosla. Styled by : @stylebyami Make Up by : @vardannayak Hair by : @alpakhimani Photography: @kadamajay #ajsk #ishaambanipiramal #hand #embroidered #french #lace #custom #sari #abujanisandeepkhosla #classic #fashion #beauty #designerduo #abujani #sandeepkhosla