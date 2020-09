നാടൻ സുന്ദരിയായി അനുശ്രീ; ശ്രദ്ധേയമായി ഫോട്ടോഷൂട്ട്

View this post on Instagram

ഉത്രാടപ്പൂനിലാവേ വാ മുറ്റത്തെ പൂക്കളത്തിൽ വാടിയ പൂവണിയിൽ ഇത്തിരിപ്പാൽ ചുരത്താൻ വാ... Captured by @nithinnarayanan_ Makeup @pinkyvisal Hair style @sudhiar.hairandmakeup Special thanks to @mahesh_bhai & @____j__a__g__a__n______ .. Happy Onam to all...Stay Safe..Stay Healthy..❤️