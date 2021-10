മോഡേൺ കാഷ്വൽസിൽ ‘ദിപ്പി’ സ്റ്റൈൽ; പുതിയ കലക്ഷൻ ദീപികയുടെ പേരിലവതരിപ്പിച്ച് ലെവിസ്

ബോളിവുഡ് താരം ദീപിക പദുക്കോണിനെപ്പോലെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഫാഷൻ ചിന്തകളെയും തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളെയും സ്വാധീനിക്കുന്ന മറ്റു താരങ്ങളില്ലെന്നു പറയാം. മോഡേൺ കാഷ്വൽ വേഷങ്ങളിൽ ‘ദിപ്പി’യുടെ സ്റ്റൈൽ വേറിട്ടതാണ്. അതുകൊണ്ടു തന്നെയാണ് രാജ്യാന്തര ലേബലുകളുടെ പരസ്യ ക്യാംപെയ്നുകൾക്ക് ദീപിക ഇഷ്ടതാരമാകുന്നതും. ദീപിക ബ്രാൻ‍ഡ് അംബാസഡർ ആയിട്ടുള്ള രാജ്യാന്തര ഡെനിം ബ്രാൻഡ് ലെവീസ് അടുത്തിടെ പുതിയ കലക്ഷൻ അവതരിപ്പിച്ചതു തന്നെ ദീപിക പദുക്കോണിന്റെ പേരിലാണ്.

ലെവീസിന്റെ സ്റ്റൈലിന്റെ ആധികാരികതയും പദുകോണിന്റെ സിഗ്നേച്ചർ സ്‌റ്റൈലും എന്ന സവിശേഷതയോടെ യാണ് പുതിയ വസ്ത്രശേഖരം വിപണിയിലെത്തുന്നത്. ദീപികയുടെ സ്റ്റൈൽ എന്നാൽ പുതുമയും ആത്മവിശ്വാസവും നൽകുന്ന വസ്ത്രരീതിയാണ്. അഴകളവുകളിൽ ആരാധകരെ ആഹ്ലാദിപ്പിക്കുമെങ്കിലും ദീപികയുടെ കാഷ്വൽ സ്റ്റൈലിൽ ശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുള്ളത് ഓവർ സൈസ്ഡ് ഷർട്ടും വൈഡ് ലെഗ്ഡ് ഡെനിമും അത്‌ലീഷർ ഫാഷനുമാണ്. ഇവയുൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്ത സ്റ്റൈലുകളാണ് ലെവീസ്– ദീപിക കൊളാബറേഷൻ എഡിഷനിലുള്ളത്.

ക്ലാസിക് ലെവീസ് ജീൻസുകൾക്കും ഡെനിംസിനും ഒപ്പം ദീപികയുടെ അൾട്രാ- കാഷ്വൽ സ്‌റ്റൈൽ ശേഖരമാണിത്. നീളൻ വാഴ്സിറ്റി ജാക്കറ്റുകൾ, അത്‌ലീഷർ സെറ്റ്, ക്രോപ് ടോപ്, ബ്രാലെറ്റ്, എഡ്ജി ഫോക്‌സ് ലെതർ പാന്റ്‌സ്, സമ്പൂർണ്ണ ഡെനിം ജംപ്‌സ്യൂട്ട്, ഓവർസൈസ്ഡ് ഷർട്ടുകൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ‘ദീപിക സ്റ്റൈൽ’ ഘടകങ്ങളെല്ലാം ഇതിലുണ്ട്. നിലവിലെ ലെവീസ് ഫാഷൻ ട്രെൻഡായ 70 സൈസ് ഹൈ വേയ്‌സ്റ്റ് ജീൻസ്, കട്ട് ആൻഡ് സ്യൂ വൈഡ് ലെഗ് സിൽഹൗട്ടേഴ്‌സോടു കൂടിയ എക്‌സ്ട്രാ ലോങ്ങ് ക്രോപ്പ്്ഡ് ട്രക്കർ ജാക്കറ്റുകൾ, ഓർഗൻസാ സ്ലീവോടുകൂടിയ റൊമാന്റിക് ടോപ്‌സ്, ഈസി ഗ്രാഫിക് ടി-ഷർട്ട്, എലിവേറ്റഡ് സ്വെറ്റ് ഷർട്ടുകൾ എന്നിവയും കലക്‌ഷന്റെ ഭാഗമാണ്.

ദീപിക പദുക്കോൺ

ട്രെൻഡിയായ സ്റ്റൈൽ എന്നതു മാത്രമല്ല, കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയോടെയുള്ള ഫാഷൻ എന്ന സമവാക്യം കൂടി പൂർണമാക്കുന്നതാണ് ഈ വസ്ത്രശേഖരം. സുസ്ഥിര ഫാഷനോടു പ്രതിബദ്ധത പുലർത്തി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിലെ 60% വസ്ത്രങ്ങളും. ഓർഗാനിക് കോട്ടൺ, മരത്തിന്റെ പൾപ്പിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന സൂപ്പർ-സോഫ്റ്റ് ടെൻസൽ, കോട്ടണൈസ്ഡ് ഹെംപ്, ജലരഹിത സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ നിർമിച്ച ഡെനിം എന്നിവയും ലെവീസ് – ദീപിക വസ്ത്രശേഖരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അത്‌ലീഷർ ശ്രേണിയും ഫോക്സ് ലെതറും നീളൻ വാഴ്സിറ്റി ജാക്കറ്റും പോലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ലെവീസിന് പുതിയ തുണിത്തരങ്ങളും കട്ടും ഫിറ്റും പരീക്ഷിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളുടെ വ്യത്യസ്ത അവസരം ലഭ്യമാക്കായതായി കമ്പനി വക്താവ് പറഞ്ഞു.

ലെവീസ് റീട്ടെയിൽ ഔട്ട്‌ലെറ്റുകളിലും ഇ-കൊമേഴ്‌സ് പ്ലാറ്റ് ഫോമുകളിലും പുതിയ വസ്ത്രശ്രേണിയിപ്പോൾ ലഭ്യമാണ്.

Content Summary : Levi’s announces the launch of its collaboration with style icon and brand ambassador, Deepika Padukone