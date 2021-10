ആഞ്ചലീന ജോളിയുടെ വസ്ത്രം ധരിച്ച് മക്കൾ; സുസ്ഥിര ഫാഷൻ ചർച്ചകൾ സജീവം

സൂപ്പർ താരങ്ങൾ ഉൾപ്പടെയുള്ളവർ ഏറ്റെടുത്തതോടെ സുസ്ഥിര ഫാഷന്‍ എന്ന ആശയം കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. പുനരുപയോഗിച്ചും അനാവശ്യമായി വസ്ത്രം വാങ്ങുന്നതു ഒഴിവാക്കിയും പ്രകൃതിയോട് ചേർന്നു നിൽക്കാനുള്ള ഫാഷൻ ലോകത്തിന്റെ ശ്രമത്തിന് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ കോണുകളിൽനിന്നു പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നു. ഹോളിവുഡ് നടി ആഞ്ചലീന ജോളിയുടെ മക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇക്കൂട്ടത്തിലെ പുതിയ വാർത്ത.

ലൊസാഞ്ചലസിൽ നടന്ന എറ്റേണൽ സിനിമയുടെ പ്രീമിയറിൽ പങ്കെടുക്കാനായി ആഞ്ചലീന ഉപയോഗിച്ച വസ്ത്രം ധരിച്ചാണ് മകൾ സഹറ ജോളി എത്തിയത്. 2014 ലെ അക്കാദമി പുരസ്കാര ചടങ്ങിന് ആഞ്ചലീന ധരിച്ചത് ഈ ഗൗൺ ആയിരുന്നു. എലി സാബ് കൗച്ചർ ആണ് ഈ ഗൗൺ ഒരുക്കിയത്. അന്ന് മിനിമൽ മേക്കപ്പും ആക്സസറീസുമായി ആഞ്ചലീന ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. വുമണ്‍ ഫോർ ബീസ് എന്ന പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ആഞ്ചലീന ധരിച്ച പോപ്‌ലിന്‍ ഡ്രസ് ആയിരുന്നു മറ്റൊരു മകൾ ഷിലോപ് ധരിച്ചത്.

അഞ്ചലീനയുടെ ആറു മക്കളിൽ അഞ്ചു പേരും ലൊസാഞ്ചലസിൽ നടന്ന പ്രീമിയറിന് എത്തിയിരുന്നു. വസ്ത്രധാരണത്തിൽ ന്യൂട്രല്‍ നിറങ്ങളായിരുന്നു എല്ലാവരും പിന്തുടര്‍ന്നത്. സ്ട്രാപ്‌ലസ് ഫ്ലോർ ലെന്‍ങ്ത് ഗൗൺ ആയിരുന്നു ആഞ്ചലീനയുടെ വേഷം.

വസ്ത്രങ്ങളുടെ പുനരുപയോഗത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകുന്നവരാണ് തന്റെ മക്കളെന്നു മാധ്യമങ്ങളോടു പ്രതികരിച്ച ആഞ്ചലീന, സഹറയെ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു.

English Summary : Angelina Jolie’s daughters rehash her old looks at ‘Eternals’ premiere