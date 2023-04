ഗ്ലാമറസ് ലുക്കിൽ മകൾ; ചിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവച്ച് കാജോൾ

മോഡലിങ്ങും ഫോട്ടോഷൂട്ടുകളുമായി സജീവമാകുകയാണ് കാജോൾ-അജയ് ദേവ്ഗൺ ദമ്പതികളുടെ മകൾ നൈസ ദേവ്ഗൺ. താരപുത്രിയുടെ വസ്ത്രധാരണവും പെരുമാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻപ് വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മകൾക്ക് പൂർണ പിന്തുണ നൽകി കാജോളും അജയ്‌യും അന്നു രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ നൈസയ്ക്കൊപ്പമുള്ള സ്റ്റൈലിഷ് ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണ് കാജോൾ.

നിത മുകേഷ് അംബാനി കൾച്ചറൽ സെന്ററിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് പങ്കെടുത്തപ്പോഴുള്ള ഔട്ട്ഫിറ്റിലാണ് അമ്മയും മകളും. കാജോൾ തന്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൂടെയാണ് ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത്. പ്ലൻജിങ് നെക്‌ലൈനുള്ള സിൽവർ ഷിമ്മറി കട്ടൗട്ട് ഡ്രസ്സ് ആണ് നൈസയുടെ വേഷം. സിംപിൾ ലുക്കിലുള്ള മത്പട്ടിയും ബ്രേസ്‌ലറ്റും ധരിച്ചു. അബുജാനി സന്ദീപ് കേസ്‌ല ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഐവറി അനാർക്കലി ഗൗണിലാണ് കാജേൾ തിളങ്ങിയത്. പേൾ നെക്‌ലേസ് ആക്സസറൈസ് ചെയ്തു. ബൺ സ്റ്റൈലിലാണ് മുടി കെട്ടിയത്.

Image Credits: Instagram/kajol

എന്റെ ചെറിയ രൂപം എന്നാണ് ചിത്രത്തിനൊപ്പം കാജോൾ കുറിച്ചത്. നേരത്തെ ഉദ്ഘാടന പരിപാടിയിൽ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്താൻ നിൽക്കുമ്പോൾ നൈസ ചിരിച്ചില്ല എന്നു വിമർശനമുയർന്നിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് മകൾക്കൊപ്പമുള്ള ചിത്രങ്ങളുമായി കാജോൾ എത്തിയത്. ഇതിൽ കാജോളും നൈസയും ചിരിക്കുന്ന ചിത്രവുമുണ്ട്.

Content Summary: Kajol Devgan and her daughter Nysa new photoshoot