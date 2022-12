കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്കിൽ തിളങ്ങാം; സൂപ്പർ ഓഫറുകൾ

സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം പുറത്ത് പോകുമ്പോള്‍ വിവാഹങ്ങള്‍ക്കും മറ്റ് പരിപാടികളില്‍ പങ്കെടുക്കുമ്പോഴുമെല്ലാം കംഫര്‍ട്ടായിട്ടുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കാനാണ് ഏവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കടകളില്‍ പോയി എല്ലാം തിരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരാണ് നിങ്ങളെങ്കില്‍ വിഷമിക്കേണ്ട, ആമസോണ്‍ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടങ്ങള്‍ക്കനുസരിച്ചുള്ള വസ്ത്രങ്ങള്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. അതും പോക്കറ്റ് കാലിയാകാതെ. പുരുഷന്മാര്‍ക്കും സ്ത്രീകള്‍ക്കും കുട്ടികള്‍ക്കുമെല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട വസ്ത്രങ്ങള്‍ ആമസോണില്‍ ലഭിക്കും. മികച്ച ബ്രാന്‍ഡുകള്‍ മികച്ച വിലക്കിഴിവില്‍.

Mens Shirts and T shirts under 499

കോട്ടണ്‍, ഡെനിം, ലിനന്‍, റയോണ്‍, സിന്തറ്റിക്ക് തുടങ്ങി നിങ്ങള്‍ക്കിഷ്ടപ്പെട്ട മെറ്റീരിയല്‍ ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കില്‍ മാറ്റി വാങ്ങാനും സാധിക്കും. പ്രിന്റഡ്, ഫ്‌ളോറല്‍, ജ്യോമെട്രിക്, സ്ട്രിപ്ഡ് തുടങ്ങിയ പാറ്റേണിലും ഷര്‍ട്ടുകളും ടി–ഷര്‍ട്ടുകളും ലഭ്യമാണ്.

Diverse Men Casual Shirt

സ്ലിം ഫിറ്റ് ഷര്‍ട്ടാണിത്. പ്രിന്റഡ് മെന്‍സ് കാഷ്്വല്‍ ഷര്‍ട്ട് 100% കോട്ടന്‍ ആണ്. ഫുള്‍ സ്ലീവ്, ക്ലാസിക് കോളര്‍, സിംഗിള്‍ കഫ് ആണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. 11 വ്യത്യസ്ത കളറുകളില്‍ ലഭ്യമാണ്. 72% ഓഫറിലാണ് ഇതിന്റെ വില്‍പ്പന. 1499 രൂപ വിലയുള്ള ഈ ഷര്‍ട്ട് 419 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം.

Amazon Brand - Inkast Denim Co. Men's Regular Polo Shirt

ആമസോണിന്റെ തന്നെ ബ്രാന്‍ഡഡ് ടീ ഷര്‍ട്ടാണിത്. റെഗുലര്‍ ഫിറ്റ്, കോട്ടണ്‍ മെറ്റീരിയല്‍ എന്നിവയാണിതിന്റെ പ്രത്യേകത. 7 വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളില്‍ ഇവ ലഭ്യമാണ്. 75% ആണ് ഇതിന്റെ ഓഫര്‍. 1499 രൂപ വിലയുള്ള ഈ ടീ ഷര്‍ട്ട് വെറും 380 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം.

ഏറ്റവും അധികം വസ്ത്രങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നവര്‍ സ്ത്രീകളാണ്. നിരവധി കലക്‌ഷനുകളാണ് സ്ത്രീകള്‍ക്കുള്ളത്. സാരി, ടോപുകള്‍, കുര്‍ത്തി, ഫ്രോക്ക്, സ്‌കേര്‍ട്ട്, ടീ ഷര്‍ട്ടുകള്‍, ലെഹംഗ തുടങ്ങി ഏത് തരം വേണമെങ്കിലും ആമസോണില്‍ ലഭ്യമാണ്. അതും മികച്ച വിലക്കിഴിവില്‍.

Women's tops and dresses under 599

599 രൂപയില്‍ താഴെ വിലയില്‍ മനോഹരമായ വസ്ത്രങ്ങള്‍ സ്വന്തമാക്കാം. വെസ്‌റ്റേണ്‍, നാടന്‍, കാഷ്വല്‍ തുടങ്ങിയവയേതും ഈ വിലയില്‍ ലഭ്യമാണെന്നതാണ് പ്രത്യേകത. ഓരോരുത്തരുടേയും ഇഷ്ടങ്ങള്‍ക്കനുസരിച്ചുള്ളത് തിരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ സാധിക്കും.

GRECIILOOKS Western Dresses for Women

ലോങ് സ്ലീവിലുള്ള ഷോര്‍ട് മിനി ഡ്രസാണിത്. വെസ്‌റ്റേണ്‍ ഡ്രസുകള്‍ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവര്‍ക്കൊരു മികച്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പായിരിക്കും. പാര്‍ട്ടി ഡ്രസാണിത്. ഗ്രീന്‍ കളറിലുള്ള ഈ ഷോര്‍ട് ഡ്രസ് എല്ലാ സൈസുകളിലും ലഭ്യമാണ്. 2299 രൂപ വിലയുണ്ടായിരുന്നതിന് 84% ഓഫറിലാണ് വില്‍പ്പന. 359 രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങള്‍ക്കിത് സ്വന്തമാക്കാം.

eKools® Women's Winterwear Woolen Sweaters

ശൈത്യകാലത്ത് പുറത്തു പോകുമ്പോള്‍ വസ്ത്രത്തിനു മുകളില്‍ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സ്വെറ്ററുകള്‍ക്കും മികച്ച വിലക്കിഴിവാണ് ആമസോണ്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. 13 വ്യത്യസ്ത കളറുകളില്‍ ഈ വിന്റര്‍വെയര്‍ വൂളന്‍ സ്വെറ്ററുകള്‍ ലഭ്യമാണ്. റൗണ്ട് നെക്ക്, ലോങ് സ്ലീവ്, റെഗുലര്‍ ഫിറ്റ് തുടങ്ങിയവയാണിതിന്റെ പ്രത്യേകത. 70% ഓഫറില്‍ 473 രൂപയ്ക്കാണിതിന്റെ വില്‍പ്പന.

Kid's clothing under 499

കുട്ടികളുടെ വസ്ത്രങ്ങള്‍ക്ക് കടകളില്‍ വലിയ വിലയാണ് നല്‍കേണ്ടത്. ആമസോണില്‍ 499 രൂപയ്ക്ക് താഴെ വിലയില്‍ കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള വസ്ത്രങ്ങള്‍ ലഭ്യമാണ്.

STYSOL Kid's A-Line Above Knee Length 1 Piece Frock for Girls Dresses Combo Pack of 2

100% കോട്ടണില്‍ വരുന്ന 2 സ്‌റ്റൈലന്‍ ഫ്രോക്കുകളാണിവ. പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള ഈ കോമ്പോ പാക്ക് തികച്ചും ആകര്‍ഷണീയമാണ്. കാല്‍മുട്ടു വരെയാണ് ഇതിന്റെ നീളം. റൗണ്ട് നെക്ക്, സ്ലീവ്‌ലെസ് എന്നിവയാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. 799 രൂപ വിലയുണ്ടായിരുന്ന ഇതിന്റെ വില്‍പ്പനയിപ്പോള്‍ 499 രൂപയ്ക്കാണ്.

R&B Boy's Regular T-Shirt

റെഗുലര്‍ ഫിറ്റിലുള്ള ഈ ടീ ഷര്‍ട്ടുകള്‍ എല്ലാ ആണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കും മാച്ചിംഗ് ആയിരിക്കും. 100% കോട്ടണ്‍ ആണിത്. ഈ രണ്ട് ടീ ഷര്‍ട്ടുകള്‍ക്ക് 499 രൂപയാണ് വില. ബ്ലാക്ക്, വൈറ്റ് എന്നീ കളറുകളിലാണ് ഇവ ലഭിക്കുന്നത്.