ഗൗണിൽ സുസ്മിതയും ലാറയും; മിസ് യൂണിവേഴ്സ് 2022ൽ തിളങ്ങി ഹർനാസ് സന്ധു

മുൻ മിസ് യൂണിവേഴ്സ് ജേതാക്കളായ സുസ്മിത സെൻ, ലാറാ ദത്ത എന്നിവരുടെ ചിത്രങ്ങളുള്ള ഗൗൺ ധരിച്ച് മിസ് യൂണിവേഴ്സ് 2022 വേദിയിലെത്തി 2021ലെ ജേതാവ് ഹർനാസ് സന്ധു. അമേരിക്കയിലെ ലൂസിയാനയിൽ നടന്ന മിസ് യൂണിവേഴ്സ് 2022ന്റെ ജേതാവിനെ കിരീടം അണിയിക്കാൻ എത്തിയപ്പോഴാണ് ഹർനാസ് സന്ധു തന്റെ ഗൗണിലൂടെ മുൻഗാമികൾക്ക് ആദരം അർപ്പിച്ചത്. സുസ്മിത സെൻ 1994 ലും ലാറ ദത്ത 2000ത്തിലുമാണ് മിസ് യൂണിവേഴ്സ് ജേതാവായത്. 21 വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്കുശേഷം ഹർണാസ് സന്ധുവിലൂടെയാണ് 2021ൽ മിസ് യൂണിവേഴ്സ് കിരീടം ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിയത്.

Image Credits: Instagram/Harnaazsandhu

പ്ലൻജിങ് നെക്‌ലൈനുള്ള കറുപ്പ് ബോൾ ഗൗൺ ആണ് ഹർനാസ് ധരിച്ചത്. കട്ടൗട്ട് ബാക്, പിന്നലേക്ക് വിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ബോ, നിലം പരന്നു കിടക്കുന്ന സ്കർട്ട് എന്നിവ ചേരുന്ന ഗൗണിൽ ആദ്യ കാഴ്ചയിൽ തന്നെ കണ്ണുടക്കും. ഇതോടൊപ്പമാണ് സുസ്മിതയുടെയും ലാറയുടെയും ചിത്രങ്ങളും സ്ഥാനം പിടിച്ചത്. ഇരുവരും മിസ് യൂണിവേഴ്സ് കിരീടം നേടുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത്.

Image Credits: Instagram/Harnaazsandhu

മിസ് യൂണിവേഴ്സ് മത്സരത്തിന് ഹർണാസിന്റെ വസ്ത്രമൊരുക്കിയ ഡിസൈനർ ശൈഷ ഷിണ്ഡെയാണ് വ്യത്യസ്തവും മനോഹരവുമായ ഈ ഗൗണിനും പിന്നിൽ. ''ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമായ മൂന്നു താരങ്ങൾ ഈ ഗൗണിലുണ്ട്. ഈ ഗൗൺ ഒരുക്കാൻ സാധിച്ചത് അഭിമാനമായി കരുതുന്നു. ഹർനാസിന്റെ മിസ് യൂണിവേഴ്സ് വിജയം എനിക്കും നിരവധി കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ അവസരമൊരുക്കി. ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ താണ്ടിയാണ് അവൾ വിജയച്ചത്. അവൾ ശരിക്കുമൊരു താരമാണ്. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള മൂന്ന് മിസ് യൂണിവേഴ്സിനെയും മനസ്സിൽ വച്ചാണ് ഈ ഗൗൺ ഒരുക്കിയത്''- ഡിസൈനർ ഷിണ്ഡെ ഗൗണിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവച്ച് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ കുറിച്ചു.

Image Credits: Instagram/Harnaazsandhu

ഹർണാസിന് ആശംസകളുമായി ലാറ ദത്ത രംഗത്തെത്തി. ശോഭനമായ ഭാവി ഹർണാസിനെ കാത്തിരിക്കുന്നുവെന്നായിരുന്നു ലാറ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ കുറിച്ചത്.

അമേരിക്കക്കാരിയായ ആർബോണി ഗബ്രിയേലാണ് മിസ് യൂണിവേഴ്സ് 2022 കിരീടം നേടിയത്. വെനിസ്വേലയിൽ നിന്നുള്ള അമാൻഡ, ഡൊമിനിക്കൻ റിപ്പബ്ലിക്കിൽ നിന്നുള്ള ആൻഡ്രേയ്ന എന്നിവർ രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനം നേടി.

