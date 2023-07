‘വീട്ടിൽ ആരുമില്ലാത്തപ്പോൾ സ്പൈഡർമാൻ ഇങ്ങനെയാണ്’, വൈറലായി തബല വായിക്കുന്ന വിഡിയോ

സ്പൈഡർമാൻ ചാടുന്നതും ഓടുന്നതും എല്ലാം നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടതാണ്. എന്നാൽ തബല വായിക്കുന്ന സ്പൈഡൻമാനെ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ആ വേഷത്തിൽ സ്പൈഡർമാൻ തബല വായിച്ചാൽ എങ്ങനെയിരിക്കുമെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? തബല വായിക്കുന്ന സ്പൈഡർമാന്റെ വിഡിയോ ആണിപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുന്നത്.

തബല കലാകാരനായ കിരൺ പാലാണ് വിഡിയോയിൽ. സ്പൈഡർമാന്റെ വസ്ത്രം ധരിച്ചാണ് അദ്ദേഹം വിഡിയോയിൽ എത്തിയത്. നല്ല അസാധ്യമായി തബലയിൽ കൊട്ടിക്കയറിയിട്ടുണ്ട് കിരൺ. അവസാനം സ്പൈഡർമാന്റെ മുദ്രയും അദ്ദേഹം കാണിക്കുന്നുണ്ട്.

എന്തായാലും തബല കൊട്ടുന്ന സ്പൈഡർമാന് സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ ആരാധകരും കൂടുകയാണ്. നിരവധി പേരാണ് വിഡിയോ ഇതിനോടകം കണ്ടത്. ഉസ്താദ് പീറ്റർ ഹുസൈൻ, സ്പൈഡർമാൻ വീട്ടിൽ, വീട്ടിൽ ആരുമില്ലാത്തപ്പോൾ സ്പൈഡർമാൻ ഇങ്ങനെയാ, തുടങ്ങി നിരവധി കമന്റുകളാണ് വിഡിയോയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നത്.

Content Summary: Video of Spider Man playing the tabla goes viral