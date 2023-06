വിപണിയിലേക്കെത്തുന്നതിനു ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ്, നതിങ് ഫോണിന്റെ (2) പ്രീ-ബുക്കിങ് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ ആരംഭിച്ചു. രണ്ടാം തലമുറ സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 2,000 രൂപ റീഫണ്ടബിൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് നൽകി ഉപകരണം മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് ലണ്ടൻ ആസ്ഥാനമായുള്ള കമ്പനി പറയുന്നു.

ജൂലൈ 11-ന് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ ലോഞ്ച് ചെയ്‌തുകഴിഞ്ഞാൽ, ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ബാക്കി തുക അടയ്ക്കാനും അവർ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഹാൻഡ്‌സെറ്റിന്റെ വേരിയന്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കാനും വെബ്‌സൈറ്റ് വീണ്ടും സന്ദർശിക്കാം. പ്രീ-ഓർഡർ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ജൂലൈ 20, 11:59 PM വരെ നിലനിൽക്കുമെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഫോൺ വാങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ പണം റിഫണ്ട് ചെയ്യപ്പെ‌ടും

Loving what @nothing has been up - we’ve teamed up with them for the upcoming Phone (2) launching in July! Stay tuned… pic.twitter.com/C6s085qHW8 — Sebastian Ingrosso (@Ingrosso) June 26, 2023

ഇപ്പോൾ സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ മുൻകൂട്ടി ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പ്രിഓർഡർ ഓഫറുകളും ലഭിച്ചേക്കും . സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 8+ Gen 1 ചിപ്പും Nothing OS 2.0 സോഫ്റ്റ്‌വെയറും ആണ് ഫോൺ (2) നൽകുന്നത് . റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം 6.7 ഇഞ്ച് ഒഎൽഇഡി ഡിസ്‌പ്ലേയും 4700എംഎഎച്ച് ബാറ്ററിയുമുണ്ടാകും. ബോക്‌സ് പാക്കേജിനുള്ളിൽ സുതാര്യമായ ടൈപ്പ്-സി കേബിൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പോലെ, ഇതിന് ഒരു ഗ്ലിഫ് ഇന്റർഫേസും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഫോൺ 2-ൽ ഇഷ്‌ടാനുസൃത ലൈറ്റ് പാറ്റേണുകളും റിംഗ് ടോണുകളും സൃഷ്‌ടിക്കാൻ ഉപയോക്താക്കളെ അനുവദിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് ഗ്ലിഫ്.

അടുത്തകാലത്തായി പുറത്തിറങ്ങിയതിൽ ഏറ്റവുമധികം ശ്രദ്ധേയമായ സ്മാര്‍ട് ഫോണുകളിലൊന്നാണ് നതിങ് ഫോണ്‍. വണ്‍പ്ലസ് കമ്പനിയുടെ സ്ഥാപകരിലൊരാളായ കാള്‍ പെയ് സ്വന്തമായി സ്ഥാപിച്ച സ്ഥാപനമാണ് ലണ്ടന്‍ കേന്ദ്രമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന നതിങ്. പുന:ചംക്രമണം ചെയ്ത വസ്തുക്കള്‍ ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും നതിങ് ഫോണ്‍ (2) നിര്‍മാണം. ചെമ്പ്, സ്റ്റീല്‍, ടിന്‍ തുടങ്ങിയവയ്‌ക്കൊപ്പം ഫോണിലെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ 80 ശതമാനവും പുന:ചംക്രമണം ചെയ്തതായിരിക്കും.

വില്‍പ്പനയില്‍ആഗോള തലത്തില്‍ തന്നെ മികവുറ്റ പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ച നതിങ് ഫോണ്‍ (1) മോഡലിന്റെ വലിയൊരു ശതമാനവും ഇന്ത്യയില്‍ തന്നെ നിര്‍മിച്ചതായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലും ഇത് ധാരാളമായി വിറ്റു പോയിരുന്നു. സുതാര്യമായ ഡിസൈനാണ് നതിങിന്റെ ഡിവൈസുകളെ എടുത്തുകാണിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളിലൊന്ന്.

