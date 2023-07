സ്ഥിരമായി വിമാനയാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് പ്രയോജനകരമായ 6 ഗാഡ്ജറ്റുകൾ

വിമാനയാത്ര എന്നതു ഇപ്പോൾ അതിസമ്പന്നരുടേതു മാത്രമല്ല, ജോലിക്കും പഠന ആവശ്യങ്ങൾക്കുമൊക്കെയായി വിമാനയാത്രകൾ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തതായിക്കഴിഞ്ഞു. സ്ഥിരം യാത്രികരാണെങ്കിൽ വിരസമായ നീണ്ട യാത്ര കൂടുതൽ സൗകര്യപ്രദവും ഉല്ലാസകരവുമാക്കുന്ന ചില ഗാഡ്ജറ്റുകൾ പരിചയപ്പെടാം.

ട്രാക്കിങ് ഡിവൈസ്

Photo: Apple

നമ്മുടെ കൈവശമുള്ള വിലപിടിപ്പുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രാധാന്യമുള്ള വസ്തുക്കൾ സൂക്ഷിക്കാൻ ഒരു ട്രാക്കിങ് ഡിവൈസ് വാങ്ങാം. ഐഫോൺ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് എയർടാഗ് പോലെയുള്ള ഓപ്ഷനുകളും ആൻഡ്രോയിഡ് ഉപയോക്താക്കൾക്കു സ്മാർട് ടാഗ്, ജിയോ ടാഗ് തുടങ്ങിയവയും തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ആയിരം രൂപയിൽ താഴെ മുതൽ മുതൽ ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങൾ ലഭിക്കും.

മൾട്ടിപോർട്ട് യുഎസ്ബി കേബിളുകൾ

നിങ്ങളുടെ ഉപകരണങ്ങൾ ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഒന്നിലധികം USB കേബിളുകൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുപകരം, നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിലധികം പോർട്ടുകളുള്ള ഒരു കേബിൾ കൊണ്ടുപോകാം. ലൈറ്റ്നിങ് , യുഎസ്ബി ടൈപ്പ്-സി പോർട്ട്, കൂടാതെ മൈക്രോ യുഎസ്ബി പോർട്ട് എന്നിവ ഒരൊറ്റ കേബിളിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന നിരവധി ഉപകരണങ്ങളുണ്ട്.

Photo: charnsitr/ Shutterstock

അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രാ അഡാപ്റ്റർ

മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ, ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ട്രാവൽ അഡാപ്റ്റർ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. മിക്ക രാജ്യങ്ങൾക്കും അവരുടേതായ പവർ അഡാപ്റ്റർ മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട്, സാധാരണ ചാർജർ അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചേക്കില്ല.ഫോണുകളും മറ്റ് ഗാഡ്‌ജെറ്റുകളും ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒന്നിലധികം USB പോർട്ടുകൾ ഉള്ള ഉപകരണങ്ങളുണ്ട്.

നോയിസ് ക്യാൻസലേഷൻ ഹെഡ് ഫോൺ

സ്ഥിരമായി യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ, പ്രത്യേകിച്ച് ദൈർഘ്യമേറിയ ഫ്ലൈറ്റുകൾ എടുക്കുന്നവർ, എഞ്ചിനുകളുടെ നിരന്തരമായ മുഴക്കം അസ്വസ്ഥരാക്കുന്നതായി പറയാറുണ്ട്. 5,000 രൂപയിൽ താഴെ വിലയുള്ള ആക്റ്റീവ് നോയ്‌സ് ക്യാൻസലേഷനുള്ള ധാരാളം ഹെഡ്‌ഫോണുകൾ,ഇയർബഡുകൾ ഉണ്ട്. ഇവയിലേതെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കു യാത്ര സ്വസ്ഥമായി ആസ്വദിക്കാനാകും.

ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് പവർ ബാങ്ക്

വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ്ഫോൺ പൂർണ്ണമായി ചാർജ്ജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക, എന്നിട്ടും ഉത്കണ്ഠയാണെങ്കിൽഅടുത്ത യാത്രയിൽ ഒരു പവർ ബാങ്ക് കരുതുന്നത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ഫോണുകൾ വേഗത്തിൽ ചാർജ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ളവ വാങ്ങുക. ചില മോഡലുകൾ ലാപ്ടോപ് ചാർജ് ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കാം.

ലഗേജ് സ്കെയിൽ

നിങ്ങളുടെ ലഗേജ് നിങ്ങളുടെ ഫ്ലൈറ്റിന്റെ ഭാര പരിധിക്കുള്ളിലാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഒരു ലഗേജ് സ്കെയിൽസഹായിക്കും. അധിക ബാഗേജ് ഫീസ് നൽകേണ്ടിവരുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കും.

നിർദ്ദേശങ്ങൾ

∙യാത്രയ്ക്കു മുൻപ് ഗാഡ്‌ജെറ്റുകൾ ചാർജ്ജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന്/ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നു ഉറപ്പാക്കുക.

∙നിങ്ങളുടെ കൊണ്ടുപോകുന്ന സാധനങ്ങളിലും ചെക്ക് ിൻ ബാഗേജുകളിലും ഏതൊക്കെ ഗാഡ്‌ജെറ്റുകൾ അനുവദനീയമാണെന്ന് അറിയാൻ എയർലൈനുമായി ബന്ധപ്പെടുക.

∙വിമാനത്തിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള നിയമങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക.

∙നിങ്ങളുടെ ഗാഡ്‌ജെറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സഹയാത്രികരെ ബഹുമാനിക്കുക. മറ്റുള്ളവരെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കരുത്.

English Summary: some gadgets that can help you with your flight travel