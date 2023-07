50എംപി ക്യാമറയും 6000 എംഎഎച്ച് ബാറ്ററിയും, വില 16999 രൂപ; അറിയാം സാംസങിന്റെ 'മോൺസ്റ്റർ' ഫോൺ പ്രത്യേകതകൾ

50എംപി ക്യാമറയും 6000 എംഎഎച്ച് ബാറ്ററിയുമൊക്കെയായി 'മോൺസ്റ്റർ' എന്നു സാംസങ് വിശേഷിപ്പിച്ച ഗ്യാലക്സി എം34 (Galaxy M34) 16999 രൂപയ്ക്കു ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു.

∙ഡിസ്പ്ലേ

ഫുൾ എച്ച്ഡി പ്ലസ് റസല്യൂഷനോടുകൂടിയ 6.5 ഇഞ്ച്ഫുൾ എച്ച്‌ഡി + എസ്അമോലെഡ് (sAMOLED) സ്‌ക്രീൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. 120 ഹെർട്സ് പുതുക്കൽ നിരക്കും ഈ എം സീരീസ് ഫോണിനു ഉണ്ടായിരിക്കും. നേരിട്ടുള്ള സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ പോലും സ്‌ക്രീൻ റീഡുചെയ്യാൻ 'വിഷൻ ബൂസ്റ്റർ' എന്ന സാങ്കേതികവിദ്യ സഹായിക്കുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു, 1000 നിറ്റ്‌സ് ആണ് ബ്രൈറ്റ്നസ്.ഡിസ്‌പ്ലേ ഗോറില്ല ഗ്ലാസ് 5 ഉപയോഗിച്ച് പരിരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു

∙ മോൺസ്റ്റർ ക്യാമറ

ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ (OIS) ഉള്ള 50MP പ്രൈമറി നോ ഷേക് ക്യാമറയാണ് ഗ്യാലക്സി എം 34ൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ക്യാമറ സജ്ജീകരണത്തിൽ 8എപി 120-ഡിഗ്രി അൾട്രാവൈഡ് ലെൻസും സെൽഫികൾക്കായി 13MP ഉയർന്ന റെസല്യൂഷനുള്ള മുൻ ക്യാമറയും ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഒറ്റ ഷോട്ടിൽ 4 ഫോട്ടോകളും 4 വിഡിയോകളും പകർത്താൻ ഉപയോക്താക്കളെ അനുവദിക്കുന്ന സാംസങിന്റെ മോൺസ്റ്റർ ഷോട്ട് 2.0 സവിശേഷതയും 16 വ്യത്യസ്ത ലെൻസ് ഇഫക്‌റ്റുകളുള്ള ഒരു ഫൺ മോഡും ഇതിലുണ്ടത്രെ. കൂടാതെ സാംസങിന്റെ മുൻനിര സീരീസിൽ നിന്നുള്ള "നൈറ്റോഗ്രഫി" ഫീച്ചറും ഇതിൽ വരുന്നു.

Mr. Raju Pullan and Mr. Aditya Babbar at the launch of Samsung Galaxy M34 5G

∙മോൺസ്റ്റർ ബാറ്ററി

സെഗ്‌മെന്റിലെ മികച്ച 6000mAh ബാറ്ററിയാണ് എം 34ൽ വരുന്നത്. 2 ദിവസം വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ബാറ്ററി ലൈഫ് ഉ തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ കണക്റ്റുചെയ്‌തിരിക്കാനും വിനോദ പരിപാടികൾ കാണാനും അനുവദിക്കുന്നുവെന്നു കമ്പനി പറയുന്നു. Galaxy M34 5G, 25W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.

∙ പ്രകടനം

Exynos 1280 ചിപ്‌സെറ്റാണ് വരുന്നത്. 5G-യുടെ വേഗതയും കണക്റ്റിവിറ്റിയും ഉപയോഗിച്ച്, ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവർ പോകുന്നിടത്തെല്ലാം പൂർണ്ണമായി നെറ്റ്​വർക്ക് നിലനിർത്താൻ കഴിയുമെന്നു കമ്പനി പറയുന്നു. ഡോൾബി അറ്റ്‌മോസ് നൽകുന്ന മികച്ച ഓഡിയോ സംവിധാനവും സ്മാർട്ട്‌ഫോണിൽ ഉണ്ട്. നാല് തലമുറ ഒഎസ് അപ്‌ഡേറ്റുകളും അഞ്ച് വർഷം വരെയുള്ള സുരക്ഷാ അപ്‌ഡേറ്റുകളും നൽകുന്നു. മിഡ്‌നൈറ്റ് ബ്ലൂ, പ്രിസം സിൽവർ, വാട്ടർഫാൾ ബ്ലൂ എന്നീ നിറങ്ങളിൽ Amazon(ജൂലൈ 15 മുതൽ), Samsung.com എന്നിവയിലും തിരഞ്ഞെടുത്ത സ്റ്റോറുകളിലും ലഭ്യമാണ്.

English Summary: Samsung Galaxy M34 to launched in India : Here’s what the smartphone will offer