ബന്ധുക്കൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും വിവാഹത്തിനെത്താൻ സഹോദരിയുടെ വക വിമാനം; 37000 അടി ഉയരത്തിൽ നിന്നൊരു വിഡിയോ

വിവാഹത്തിനു വേണ്ടി നേരത്തെ തന്നെ തയാറെടുപ്പുകൾ നടത്തുന്നവരാണ് ഭൂരിഭാഗവും. വിവാഹ വേദി അലങ്കരിക്കുന്നതും അതിഥികള്‍ക്കു യാത്രാസൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതും അവയിൽ ചിലതുമാത്രമാണ്. ഇവിടെ ബന്ധുക്കൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും വിവാഹത്തിനെത്താനായി ഒരു വിമാനം തന്നെ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് വധുവിന്റെ സഹോദരി. ആ വിമാനത്തിലെ യാത്ര വിഡിയോയായും പങ്കിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം യൂസറായ ശ്രേയ ഷാ.

ശ്രദ്ധാ ഷാ, നവീൻ എന്നിവരുടെ വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായാണ് സഹോദരി ഒരു വിമാനം തന്നെ ഏർപ്പെടുത്തിയത്. രാജസ്ഥാനിലെ സൂര്യഗഡിലായിരുന്നു വിവാഹം. വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ബന്ധുക്കളുടെ വിഡിയോ ശ്രേയ ഷാ ആണ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ടിൽ പങ്കിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഭ്രാന്തമായ ഒരു വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോകുന്നവരുടെ 37000 അടി ഉയരത്തിൽ നിന്നൊരു വിഡിയോ എന്നും ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

സഹോദരിയുടെ വിവാഹത്തിനു വിമാനം ബുക്ക് ചെയ്ത കാര്യം ശ്രേയ തന്നെയാണ് വിഡിയോ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ‘ഞങ്ങളെല്ലാവരും എവിടേക്കാണ് വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോകുന്നതെന്നറിയാമോ?’– എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് വിഡിയോ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏറെ ആഡംബരത്തോടെ നടന്ന വിവാഹത്തിന്റെ മറ്റ് ആഘോഷ വിഡിയോകളും ഈ പേജിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

രണ്ടുദിവസം മുൻപ് പങ്കുവച്ച വിഡിയോയ്ക്കു നിരവധി ലൈക്കുകളും കമന്റുകളും എത്തി. ‘ഇത്രയും പണം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നടക്കുമായിരുന്നു.’– എന്നായിരുന്നു ഒരാൾ കമന്റ് ചെയ്തത്. ഈ വിമാനം സ്നേഹത്താൽ കീഴടക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.’– എന്നായിരുന്നു മറ്റൊരു കമന്റ്. ‘ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഇത്രയും പണത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്.’– എന്നായിരുന്നു മറ്റൊരു കമന്റ്.

