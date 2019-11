നായയുമൊത്ത് ഗർഭിണി നടക്കാനിറങ്ങി; വേട്ടനായ്ക്കൾ ക്രൂരമായി ആക്രമിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തി

വേട്ടനായ്ക്കളുടെ ക്രൂരമായ ആക്രമണത്തിനിരയായ ഗർഭിണി മരിച്ചു. വളർത്തു നായയുമൊത്ത് നടക്കാനിറങ്ങിയപ്പോഴാണ് ആറുമാസം ഗർഭിണിയായ യുവതി കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഫ്രാൻസിലാണ് സംഭവം. എലിസ പിലാസ്കി എന്ന 29കാരിയായ യുവതിയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. വടക്കൻ പാരിസിലെ റെറ്റ്സ വനപ്രദേശത്തു നിന്നാണ് ശനിയാഴ്ച യുവതിയുടെ മൃതദേഹാവശിഷടങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തത്.

വളർത്തു നായ കർട്ടിസിനൊപ്പം നടക്കാനിറങ്ങിയതായിരുന്നു എലിസ. ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് എലിസ ഭർത്താവിനെ ഫോൺ വിളിക്കുകയും ഒരു കൂട്ടം വേട്ടനായ്ക്കൾ തങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നുണ്ടെന്നും, ഭയമാകുന്നുവെന്നും ഭർത്താവിനോട് പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

രക്തം വാർന്നാണ് മരണം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് നൽകുന്ന സൂചന. ഏകദേശം ഒരു മണിക്കും ഒന്നരയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള സമയത്തായിരിക്കും മരണം സംഭവിച്ചിരിക്കുകയെന്നും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. ഒരു കൂട്ടം വേട്ടനായ്ക്കൾ ചേർന്നാണ് ഗർഭിണിയെ ആക്രമിച്ചതെന്നും ജീവനുള്ളപ്പോഴും മരിച്ചതിനു ശേഷവും അവർക്ക് കടിയേറ്റിട്ടുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ആ സമയത്ത് വനപ്രദേശത്തുണ്ടായ വേട്ടനായ്ക്കളാണ് കൃത്യത്തിനു പിന്നിലെന്ന് കരുതുന്നുവെന്നും അവയുടെ ഡി എൻ എ സാംപിളുകൾ ശേഖരിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്താനാകൂവെന്നുമാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്. വേട്ടനായ്ക്കളുടെ മാത്രമല്ല യുവതിയ്ക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന നായയുടെയും ഡി എൻ എ സാംപിളുകൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും റിസൽട്ട് ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ലെന്നും ചില പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.

ഒരു കൂട്ടം നായ്ക്കൾ തന്നെ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നുണ്ടെന്നും തനിക്ക് ഭയമാണെന്നും യുവതി പറഞ്ഞതിനെത്തുടർ

ന്ന് ഭർത്താവ് സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോഴേക്കും യുവതി കൊല്ലപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. പാരിസിലെ എയർപോർട്ടിൽ ജോലിക്കു പോയിരുന്ന ഭർത്താവ് 45 മിനിട്ടോളം യാത്ര ചെയ്ത് സംഭവസ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോഴേക്കും യുവതിയുടെ മരണം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഭയാനകമായ കാഴ്ചയായിരുന്നു അവിടെ അദ്ദേഹത്തെ കാത്തിരുന്നത്. അംഗഭംഗം വന്ന നിലയിലായിരുന്നു യുവതിയുടെ മൃതശരീരം കിടന്നിരുന്നത്.

ആക്രമണത്തെ അതിജീവിച്ച വളർത്തു നായയുടെ കരച്ചിലിനെ പിന്തുടർന്നു പോയാണ് ഗർഭിണിയുടെ ഭർത്താവ് അവരുടെ മൃതശരീരത്തിന്റെ ശേഷിച്ച ഭാഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്. വേട്ടനായ്ക്കളുടെയോ, തെരുവു നായ്ക്കളുടെയോ അതുമല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം നായയുടെയോ ആക്രമണത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടായിരിക്കാം ഗർഭിണി കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്നും എല്ലാ സാധ്യതകളും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നുമാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്.

English Summary : pregnant woman is mauled to death by a pack of dogs