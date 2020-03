പാട്ടൊക്കെ കൊള്ളാം, പക്ഷേ...! ചിരി പടർത്തി മുത്തശ്ശിയുടെ പിറന്നാളാഘോഷ വിഡിയോ

ഒരു മുത്തശ്ശിയുടെ പിറന്നാൾ ആഘോഷത്തിന്റെ രസകരമായ വിഡിയോ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ. മുത്തശ്ശിയുടെ 94–ാം പിറന്നാളിന് പാട്ടുപാടി കേക്ക് മുറിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ് കുടുംബം. എന്നാൽ ഇവരുടെ ആശംസ ഗാനത്തിനു ശേഷമുള്ള മുത്തശ്ശിയുടെ രസകരമായ പ്രതികരണമാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ചിരിപടർത്തുന്നത്.



94കാരിയായ മുത്തശ്ശിക്ക് ചുറ്റിലും നിന്ന് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ പാടുകയാണ് കുടുംബം. ചുറ്റിലും കൂടി നിന്നവരുടെ പാട്ടിനു ശേഷം ചെറിയ ചിരിയുമായി മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞു. ‘കൊള്ളാം, എല്ലാം ഗംഭീരമായിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളോടെനിക്ക് നന്ദിയുണ്ട്. ഇത് എന്റെ അവസാനത്തെ പിറന്നാളായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു’



13മില്യൺ പേരാണ് ടിക് ടോക്കിൽ വിഡിയോ കണ്ടത്. 27,000 കമന്റുകളും എത്തി. മനോഹരമായ വിഡിയോ എന്നാണ് പലരുടെയും കമന്റുകൾ. 94തവണ മുത്തശ്ശി ഈ പാട്ടു കേട്ടുകാണും. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുത്തശ്ശിയും കേക്ക് മുറിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു. എന്നാൽ, അവർ 104 വയസ്സിലും കേക്ക് മുറിച്ചു. എന്നിങ്ങനെയാണ് പലരുടെയും കമന്റുകൾ.

