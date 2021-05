മുലയൂട്ടുന്നതിനിടെ അമ്മ മരിച്ചുവീണു: ശ്വാസമെടുക്കാൻ കഴിയാതെ കുഞ്ഞിനു ദാരുണാന്ത്യം

മുലയൂട്ടുന്നതിനിടെ അമ്മ കുഞ്ഞിനു മേലേക്ക് കുഴഞ്ഞു വീണതിനെ തുടർന്ന് ശ്വാസമെടുക്കാനാവാതെ കുഞ്ഞു മരിച്ചു. അർജന്റീന സ്വദേശിനിയായ മരിയാന ഒജേദ എന്ന 30 കാരിയും രണ്ടുമാസം പ്രായമുള്ള മകളുമാണ് മരിച്ചത്. വീട്ടിലെ കിടക്കയിലിരുന്ന് കുഞ്ഞിന് മുലയൂട്ടുന്നതിനിടെ പെട്ടെന്ന് മരിയാന മരിച്ചു വീഴുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ കുഞ്ഞ് അമ്മയുടെ ശരീരത്തിന് കീഴിലായി അകപ്പെട്ടു പോയി.

ഇവർക്ക് പുറമെ മൂന്ന് വയസുകാരനായ മകൻ മാത്രമായിരുന്നു വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത്. മുത്തശ്ശിയുടെ വീട്ടിലായിരുന്ന മൂത്ത മകളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ മരിയാന എത്താത്തതിനെ തുടർന്ന് ബന്ധുകൾ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ മറുപടി ലഭിക്കാതായതോടെ പരിഭ്രാന്തരായ അവർ മരിയാനയുടെ ഭർത്താവായ ഗബ്രിയേലിനെ വിവരമറിയിച്ചു. ഗബ്രിയേൽ പലതവണ വിളിച്ചശേഷം ഒടുവിൽ മൂന്നു വയസുകാരനായ മകനാണ് ഫോണെടുത്തത്. അമ്മ ഉറങ്ങുകയാണ് എന്നായിരുന്നു കുട്ടിയുടെ മറുപടി. ഇതിൽ പന്തികേട് തോന്നിയ ഗബ്രിയേൽ ഉടൻ തന്നെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ അമ്മയും കുഞ്ഞും മരിച്ചു കിടക്കുന്നതാണ് കണ്ടത്.



ഇരുവരുടേയും പോസ്റ്റുമോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ഇനിയും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. എങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അക്രമം നടന്നതായുള്ള യാതൊരു സൂചനകളും പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. രക്തസമ്മർദം ഉയർന്നതിനെ തുടർന്നാണ് മരിയാന മരിച്ചത് എന്നാണ് നിഗമനം. മരണവെപ്രാളത്തിനിടെ മരിയാന കുഞ്ഞിന് മേലേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിച്ചു വരികയാണ്.



English Summary: Baby girl suffocates to death when her Argentinian mother dies while breastfeeding and collapses on top of her