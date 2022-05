കാമുകൻ സെലൻസ്കിയെ കാണാൻ പുടിന്റെ മകൾ മ്യൂണിക്കിലേക്കു പറന്നത് 50 തവണ; രഹസ്യറിപ്പോർട്ട് പുറത്ത്

കാമുകൻ സെലൻസ്കിയെ കാണാൻ വ്ലാഡിമർ പുടിന്റെ മകൾ കാതറിന ടികനോവ മ്യൂണിക്കിലേക്കു പറന്നത് 50 തവണ. യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വളോദിമിർ സെലന്‍സ്കിയെ കാണാനാണെന്നു ധരിച്ചാൽ തെറ്റി. മ്യൂണിക് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബാലേ നർത്തകനായ ഇഗോർ സെലൻസ്കിയാണ് പുടിന്റെ മകളുടെ കാമുകൻ. പുടിന്റെ മകൾക്കും സെലൻ‍സ്കിക്കും ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ട്.



2018–2019 കാലയളവിലായിരുന്നു കാതറിനയുടെ നിരന്തരമുള്ള ആകാശ സഞ്ചാരം. റഷ്യൻ സർക്കാരിന്റെ ചാർട്ട‍ഡ് വിമാനങ്ങളിൽ അംഗരക്ഷകരോടൊപ്പമായിരുന്നു കാതറിനയുടെ യാത്രകൾ. പുടിന്റെ സുഹൃത്ത് നിക്കോളായ് ഷാമലോവിന്റെ ഇളയ മകന്‍ കീറില്‍ ഷാമലോവിനെയാണ് കാതറിന വിവാഹം കഴിച്ചത്.

പുടിനുമായി അടുപ്പം പുലർത്തിയിരുന്ന റഷ്യൻ ബാങ്കിന്റെ സഹഉടമയായിരുന്നു ഷാമലോവ്. അത്യാർഭാടപൂർവം 2013ലായിരുന്നു ഇവരുടെ വിവാഹം. യുക്രെയ്നിനെ എതിരായ റഷ്യയുടെ യുദ്ധം തുടരുന്നതിനിടെയാണ് പുടിന്റെ കുടുംബകാര്യങ്ങളും കൂടുതൽ ചർച്ചയാകുന്നത്. കാതറിനയുടെ നിരന്തരമുള്ള യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള സന്ദർശനം വലിയ രീതിയിൽ മാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ചയായിരുന്നു. മോസ്കോയിൽ നിന്നും മ്യൂണിക്കിലേക്കു പറക്കുന്ന വിമാനങ്ങളുടെ യാത്രാ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചപ്പോഴാണ് പുടിന്റെ മകളുടെ യാത്രകൾ പുറം ലോകം അറിഞ്ഞത്.

English Summary: Putin’s daughter flew to Munich ‘more than 50 times’ in two years, leaks reveal