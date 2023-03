പ്ലാസ്റ്റിക് വിമുക്ത ഇന്ത്യ സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന സ്വപ്നവുമായി സൈക്കിളില്‍ രാജ്യം ചുറ്റുകയാണ് ദിയുവിലെ അനില്‍ ചൗഹാന്‍. പിതാവിനൊപ്പം പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത രണ്ട് പെണ്‍കുട്ടികളും ഉണ്ട്. ഇവര്‍ മൂവരും കഴിഞ്ഞ ഒരു വര്‍ഷമായി രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ സൈക്കിളില്‍ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ്. ഈ യാത്ര തുടങ്ങി 1 വര്‍ഷവും 3 മാസവും കഴിഞ്ഞാണ് അനില്‍ ഇപ്പോള്‍ മുര്‍ഷിദാബാദിലെ ഫറാക്കയിലെത്തിയത്. ശ്രേയ ചൗഹാനും അപ്തി ചൗഹാനുമാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് വിമുക്ത സമൂഹം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താന്‍ കഴിഞ്ഞ ഒരു വര്‍ഷമായി പിതാവിനൊപ്പം യാത്ര ചെയ്തത്.

പരിസ്ഥിതിക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും സുപ്രധാനമായ ഒരു ചുവടുവെപ്പ് നടത്താന്‍ അനില്‍ ഒരു മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയാണ്. ഭാര്യയുടെ മരണശേഷം രണ്ട് പെണ്‍മക്കളെയും കൂട്ടി സൈക്കിളില്‍ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. അനില്‍ മാള്‍ഡ വഴി മുര്‍ഷിദാബാദില്‍ എത്തിയതേയുള്ളൂ. അടുത്ത നാല് മാസത്തിനുള്ളില്‍ സ്വന്തം നാടായ ദിയുവിലേക്ക് മടങ്ങാനാണ് അദ്ദേഹം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങളെ ബോധവത്കരിക്കുന്നതിനായി അനില്‍ ഇതിനകം വടക്കുകിഴക്കന്‍ ഇന്ത്യയിലെ നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, പിതാവിനൊപ്പം സൈക്കിളില്‍ ഇന്ത്യയിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചെങ്കിലും അനിലിന്റെ മക്കള്‍ ഓണ്‍ലൈനില്‍ പഠനം തുടരുന്നുണ്ട്.

പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഉപയോഗം എന്നെന്നേക്കുമായി അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നാണ് അനില്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കാരണം നിരവധി പശുക്കളാണ് ചത്തൊടുങ്ങുന്നത്. തന്റെ ഇന്ത്യാ സന്ദര്‍ശനം എങ്ങനെയെന്ന് വിശദീകരിക്കവെ അനില്‍ ചൗഹാന്‍ , ഭക്ഷണം ഒരുക്കിയത് നാട്ടുകാരാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ''ഞാന്‍ പെണ്‍കുട്ടികളോടൊപ്പം സൈക്കിള്‍ സവാരി നടത്തുകയാണെന്ന് ദാമനിലെയും ദിയുവിലെയും എന്റെ ഗ്രാമത്തിലെ ആളുകള്‍ അറിഞ്ഞപ്പോള്‍ അവരെല്ലാം ചിരിച്ചു. പക്ഷേ ഞാനത് ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമായി ഏറ്റെടുത്തു. അവരുടെ അമ്മയുടെ മരണശേഷം, എന്റെ രണ്ട് പെണ്‍മക്കളെ എങ്ങനെ ഞാന്‍ ഉപേക്ഷിക്കുമെന്നും അനില്‍ ചോദിക്കുന്നു.

