വിൻ വിൻ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപയും നൽകും. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില. WIN-WIN LOTTERY NO.W-751st DRAW held on:- 08/01/2024,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM

1st Prize Rs :7500000/- 1) WU 329226 (PATTAMBI)

Cons Prize-Rs :8000/- WN 329226WO 329226WP 329226 WR 329226WS 329226 WT 329226 WV 329226WW 329226WX 329226WY 329226 WZ 329226

2nd Prize Rs :500000/- 1) WR 259061 (THIRUVANANTHAPURAM)

3rd Prize Rs :100000/- 1) WN 506104 (IRINJALAKUDA) 2) WO 124766 (NEYYATTINKARA) 3) WP 282752 (CHERTHALA) 4) WR 349126 (THIRUVANANTHAPURAM) 5) WS 790726 (THIRUVANANTHAPURAM) 6) WT 759743 (ERNAKULAM) 7) WU 772988 (PALAKKAD) 8) WV 631723 (PALAKKAD) 9) WW 873796 (CHITTUR) 10) WX 271129 (GURUVAYOOR) 11) WY 424962 (KOTTAYAM) 12) WZ 105665 (KARUNAGAPALLY)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/- 0417 0747 0853 1322 2079 4409 4760 4908 5676 5809 6088 6372 7065 7740 8573 8945 9514 9671

5th Prize-Rs :2000/- 0290 0964 1034 2093 5626 6111 7194 7517 8374 9823

6th Prize-Rs :1000/- 0969 1004 3574 3766 4886 4991 5401 6086 6562 7125 7216 7694 8961 9156

7th Prize-Rs :500/- 0016 0028 0064 0112 0303 0442 0545 0600 0758 1009 1067 1091 1113 1194 1226 1300 1635 1646 1654 1747 1761 1867 1900 1944 2120 2222 2250 2321 2467 2528 2739 2879 2880 2960 3015 3060 3076 3126 3199 3283 3320 3391 3459 3490 3876 3925 4038 4206 4207 4280 4385 4648 4702 4746 5311 5507 5942 6112 6307 6442 6493 6593 7010 7018 7201 7367 7464 7898 7995 8301 8451 8537 8927 8936 8968 9078 9480 9593 9610 9642 9679 9827

8th Prize-Rs :100/- 0009 0037 0157 0214 0284 0317 0340 0582 0587 0595 0796 0834 0896 0910 0940 0997 1021 1144 1168 1214 1232 1263 1457 1544 1569 1629 1777 1825 1946 2073 2075 2083 2117 2129 2166 2253 2257 2408 2497 2547 2618 2650 2714 2730 2754 2791 2811 2831 2847 2882 2904 3092 3162 3380 3615 3870 3933 4003 4143 4254 4365 4445 4451 4573 4663 4755 4799 4828 4870 4904 4933 5086 5095 5274 5298 5615 5756 5922 5928 5944 5988 6266 6271 6277 6330 6342 6480 6491 6587 6662 6684 6695 6749 6925 6985 7068 7100 7206 7321 7330 7363 7392 7475 7516 7564 7730 7788 7870 7871 7891 8086 8664 8670 8674 8857 9020 9176 9297 9414 9444 9454 9500 9621 9749 9809 9996

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.