വിഷമയമായ പച്ചക്കറിക്കളെ പടിക്കു പുറത്ത് നിർത്താം; ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് പരീക്ഷിച്ചാലോ?

ഹൈടെക് കൃഷിരീതിയായ ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് എന്നു കേൾക്കുമ്പോൾ പലർക്കും കൗതുകമാണ്. വീട്ടാവശ്യത്തിനുള്ള പച്ചക്കറിയെങ്കിലും ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് കൃഷിരീതിയിൽ വിളയിച്ചെടുത്താൽ വിഷമയമായ പച്ചക്കറിക്കളെ പടിക്കു പുറത്ത് നിർത്താം. മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് കൃഷിരീതി പഠിച്ചെടുക്കാം. മനോരമയുടെ എജ്യുക്കേഷൻ പോർട്ടലായ മനോരമ ഹൊറൈസൺ ബാക്ക് ടു ഫാമിന്റെ സഹകരണത്തോടെ നടത്തുന്ന ഒാൺലൈൻ ക്ലാസിൽ ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം. ജൂലൈ 25, 26 തീയതികളിൽ വൈകിട്ട് 8 മുതൽ 9 വരെയാണ് ക്ലാസ്. കോഴ്സ് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നവർക്ക് ഇ – സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് പുറമേ 700 രൂപയുടെ ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് സ്റ്റാർട്ടർ കിറ്റും ലഭിക്കും.

Course Curriculum

Day - 1

Introduction to Hydroponics

Why Hydroponics and its necessity

Types of Hydroponics: Exploring Advantages and Disadvantages

NFT

Wick system

Dutch Bucket

Deep Water Culture

Setting up different Hydroponic Systems - Part - 1

Question and Answer Session

Day - 2

Exploring Various Hydroponic Techniques:

Drip

EBB & Flow

Aeroponics

Setting up different Hydroponic systems - Part-2

Hydroponic Nutrients and Monitoring Parameters

The Future of Hydroponics and the Challenges Ahead

Question and Answer Session

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി https://www.manoramahorizon.com/course/hydroponics-for-beginners/ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുകയോ 9048991111 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുകയോ ചെയ്യുക.

