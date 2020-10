വന്യജീവി ഫൊട്ടോഗ്രഫിയിൽ കഴിവു തെളിയച്ച് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ തരംഗം തീർക്കുകയാണ് പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയുടെ മകൻ റൈഹാൻ രാജീവ് വാധ്‌ര. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രിയങ്ക ചുവടുറപ്പിക്കുമ്പോൾ 20 കാരൻ മകൻ ക്യാമറയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണ്. വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രഫിയിൽ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന കഴിവാണ് റൈഹാൻ തെളിയിക്കുന്നത്. രത്തംബോര്‍ ദേശീയ പാര്‍ക്കില്‍ നിന്നും പകർത്തിയ കടുവകളുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ചയാകുന്നത്.

Eye Spy



T-101, Zone - 6, Ranthambore National Park, 06/10/20. pic.twitter.com/nQ5g2RV9Wp — Raihan Rajiv Vadra (@raihanrvadra) October 7, 2020

കുറ്റിച്ചെടികള്‍ക്കുള്ളില്‍ പതുങ്ങിയിരിക്കുന്ന കടുവയുടെ ചിത്രം കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് റൈഹാന്‍ പങ്കുവച്ചത്. ‘ഐ സ്‌പൈ’ എന്നാണ് ചിത്രത്തിന് അടിക്കുറിപ്പ് നൽകിയിരുന്നത്. തിളങ്ങുന്ന കണ്ണുകളോടെയുള്ള കടുവയുടെ നോട്ടം വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ക്ഷമയും കൃത്യതയും ഒത്തുചേർന്ന ചിത്രം എന്ന് നിരവധി അഭിപ്രായങ്ങളാണ് ചിത്രത്തിനു താഴെ നിറയുന്നത്. ഇതോടെ റൈഹാൻ പങ്കുവച്ച മറ്റ് ചിത്രങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. കടുവകളുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് കൂടുതലും പകർത്തിയിരിക്കുന്നത്..



English Summary: Can You Spy The Tiger With Your Little Eye In Pic Shared By Priyanka Gandhi's Son?