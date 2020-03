ലോക്ഡൗൺ: വാഹനത്തിന്റെ ഫ്രീ സർവീസും വാറന്റിയും പോകുമെന്ന പേടി വേണ്ട, കാലാവധി നീട്ടി മാരുതി

രാജ്യത്തെ ലോക്ഡൗണിനെ തുടര്‍ന്ന് വാഹനങ്ങളുടെ വാറന്റിയുടെയും ഫ്രീ സര്‍വീസിന്റെയും കാലാവധി നീട്ടി നൽകി മാരുതി സുസുക്കി. മാർച്ച് 15 മുതൽ ഏപ്രിൽ 30 വരെയുള്ള സേവനങ്ങളുടെ കാലാവധിയാണ് ജൂൺ 30 വരെ നീട്ടി നല്‍കിയത്. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വാറന്റിയും ഫ്രീ സര്‍വീസും നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനാണ് ഇത്തരം ഒരു നടപടി.

മാർച്ചു 15 മുതൽ ഏപ്രിൽ 30 വരെയുള്ള സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ട ഫ്രീ സർവീസിന്റേയും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന വാറിന്റിയുടേയും എക്സ്റ്റെന്റഡ് വാറന്റിയുടേയും കാലാവധിയാണ് ജൂൺ 30 വരെ നീട്ടി നൽകിയത്. നേരത്ത ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സും വാറന്റിയും ഫ്രീ സർവീസും നീട്ടി നൽകിയിരുന്നു.



English Summary: Maruti Suzuki extends warranty to help customers during coronavirus lockdown