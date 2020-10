അമിതവേഗത്തിലെത്തിയ ഫെരാരി ഇടിച്ച് ഒരാൾ മരിച്ചു. ഹൈദരാബാദിലെ മാധാപുരിലാണ് അപകടം നടന്നത്. അമിതവേഗത്തിലെത്തിയ ഫെരാരി നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട് ഫുട്പാത്തിലേക്ക് കയറിയതാണ് അപകടം കാരണം. അപകടത്തിൽ കാൽനടയാത്രക്കാരനായ 50 കാരൻ തൽക്ഷണം മരിക്കുകയും ഒരാൾക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു.

സംഭവ സ്ഥലത്തു നിന്നും ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട ഡ്രൈവറെ പിന്നീട് അറസ്റ്റു ചെയ്തെന്നും ഫെരാരി ഓടിച്ചിരുന്ന നവീൻ കുമാർ ഗൗഡയുടെ അമിതവേഗമാണ് അപകടകാരണം എന്നുമാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്. അമിതവേഗത്തിൽ വാഹനമോടിച്ച് അപകടമുണ്ടാക്കിയത് കേസെടുത്തു. ഹൈദരാബാദിലെ വ്യാപാരിയുടേതാണ് വാഹനം. നവീൻ വ്യാപാരിയുടെ ഡ്രൈവറാണെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.



English Summary: 50-Year-Old Killed After Being Run Over By Speeding Ferrari In Hyderabad