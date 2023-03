നാലു വർഷത്തിനിടെ ഋഷി സുനാക് നികുതിയടച്ചത് പത്തുലക്ഷം പൗണ്ട്

ലണ്ടൻ∙ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ഋഷി സുനാക് കഴിഞ്ഞ നാലു വർഷത്തിനിടെ നികുതിയടച്ചത് പത്തുലക്ഷം (ഒരു മില്യൻ) പൗണ്ട്. ശമ്പള വരുമാനത്തിനു പുറമേ അമേരിക്ക ആസ്ഥാനമായുള്ള ഋഷിയുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സ്ഥാപനത്തിൽനിന്നുള്ള വരുമാനത്തിനാണ് ഇത്രയേറെ നികുതി അടയ്ക്കേണ്ടി വന്നത്.

കഴിഞ്ഞവർഷം പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്കു മൽസരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ തന്റെ ആദായനികുതി റിട്ടേൺ വിവരങ്ങൾ പരസ്യപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഋഷി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഭാര്യ അക്ഷത മൂർത്തിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ വരുമാനങ്ങൾക്ക് നികുതി അടയ്ക്കാതിരുന്നത് വിവാദമാകുകയും പിന്നീട് നിയമപരമായി അത് അടയ്ക്കേണ്ട ബാധ്യതയില്ലെങ്കിലും വൻതുക നികുതിയടച്ച് വിവാദങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത് വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു. ബോറിസ് മന്ത്രിസഭയിൽ ഋഷി ചാൻസിലർ പദവി അലങ്കരിക്കവേയായിരുന്നു ഈ വിവാദം ഉയർന്നത്.

ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നനായ അംഗങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് ഋഷി സുനാക്. പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ വിമർശനങ്ങളിൽ ഇത് എപ്പോഴും വിഷയവുമാകാറുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് നികുതി റിട്ടേണിന്റെ വിവരങ്ങൾ ഋഷി പരസ്യമാക്കിയത്. 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ മാത്രം 1.9 മില്യൺ പൌണ്ടിന്റെ വരുമാനമാണ് ഋഷിയ്ക്കുള്ളത്.

