ബ്രിട്ടിഷ് സ്കൂളുകളിലെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ അക്കാദമിക്ക് നേട്ടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവസരം

ലണ്ടൻ ∙ ബ്രിട്ടിഷ് സ്കൂളുകളിലെ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികളുടെ അക്കാദമിക് നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിലപ്പെട്ട ഉൾക്കാഴ്ചകൾ നേടാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ ഒരു ഗവേഷണ പ്രോജക്റ്റ് സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരെ പങ്കാളികളാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. യുകെയിലെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ വിജയത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഘടകങ്ങളിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുകയാണ് പഠനം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. യു.കെയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആദ്യ പഠനമാണ് നടക്കുന്നത്.



ഡോ. ജൂഡിത്ത് എൻറിക്വസിന്റെ മുഖ്യമേൽനോട്ടത്തിൽ ലിവർപൂൾ മലയാളിയും ലിവർപൂൾ ജോൺ മൂർസ് സർവകലാശാലയിലെ ഗവേഷണ വിദ്യാർഥിയുമായ സെബാസ്റ്റ്യൻ ജോസഫാണ് പഠനം നയിക്കുന്നത്. ഈ ഗവേഷണ സംരംഭം വിവിധ പ്രായ വിഭാഗങ്ങളിലും വിദ്യാഭ്യാസതലത്തിലും ഉള്ള ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികളുടെ അക്കാദമിക് പ്രകടനം പരിശോധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അവരുടെ നേട്ടങ്ങൾ, വെല്ലുവിളികൾ, അനുഭവങ്ങൾ എന്നിവ പഠിക്കുന്നതിലൂടെ അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ വിജയത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനും വിദ്യാഭ്യാസ ഫലങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ശുപാർശകൾ നൽകാനും പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

ഈ പദ്ധതിയുടെ വിജയത്തിന് സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർ അനിവാര്യമാണ്. ഒരു ഓൺലൈൻ സർവേ പൂർത്തിയാക്കി പഠനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഇന്ത്യൻ വംശീയ പശ്ചാത്തലമുള്ള മാതാപിതാക്കളെ ഗവേഷകൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അതുല്യമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളും അനുഭവങ്ങളും ബ്രിട്ടിഷ് സ്കൂളുകളിലെ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികളുടെ അക്കാദമിക് യാത്രയെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായ ധാരണയ്ക്ക് സംഭാവന നൽകും.

ബ്രിട്ടിഷ് സ്കൂളുകളിലെ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികളുടെ അക്കാദമിക് നേട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവരുടെ സ്ഥിതി വിവരക്കണക്കുകൾ പങ്കിടാനും നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാനും അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ അനുഭവങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനും സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. ശേഖരിക്കുന്ന എല്ലാ വിവരങ്ങളും അതീവ രഹസ്യാത്മകതയോടെ പരിഗണിക്കുകയും ഗവേഷണ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യും.

ഈ പഠനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിലൂടെ ബ്രിട്ടിഷ് സ്കൂളുകളിലെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഭാവി രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നിങ്ങൾ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കും. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം അക്കാദമിക് വിജയം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും കൂടുതൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാനും കഴിയുന്ന തെളിവുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള തന്ത്രങ്ങളുടെ വികസനത്തിന് സംഭാവന നൽകും.

നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റമുണ്ടാക്കാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തോടുള്ള അഭിനിവേശമുണ്ടെങ്കിൽ, തകർപ്പൻ ഗവേഷണത്തിന് സംഭാവന നൽകാനുള്ള മികച്ച അവസരമാണിത്. പങ്കെടുക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ ഫലങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനും ബ്രിട്ടിഷ് വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൽ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വെല്ലുവിളികളെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനും സഹായിക്കും. ഈ പഠനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ, ദയവായി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

https://ljmu.onlinesurveys.ac.uk/academicachievemntofindianstudents

പ്രോജക്റ്റ്, റിസർച്ച് ടീം, രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രക്രിയ എന്നിവയെകുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വെബ്സൈറ്റിൽ കാണാം. ഈ ഗവേഷണ സംരംഭത്തിന്റെ വിജയത്തിന് നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം നിർണായകമാണ്. ബ്രിട്ടിഷ് സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികൾക്ക് നല്ല ഭാവിക്ക് വഴിയൊരുക്കാം.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടുക.

സെബാസ്റ്റ്യൻ ജോസഫ് (ഗവേഷകൻ)

ഇമെയിൽ :s.joseph@2019.ljmu.ac.uk

A study on the Academic Achievement of Pupils with Indian Ethnic Background in British Schools

Research Link:https:ljmu.onlinesurveys.ac.uk/acdemicachievementofindianstudents

English Summary: An opportunity to participate in research into the academic achievement of Indians in British schools