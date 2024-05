കേംബ്രിജ് ∙ ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ സിറോ മലബാർ രൂപതയിലെ ഇവാഞ്ചലൈസേഷൻ കമ്മീഷൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന 'യുവജന ധ്യാനം' ഓഗസ്റ്റ് 1 മുതൽ 3 വരെ കേംബ്രിജിൽ നടക്കും. ക്ലാരേറ്റ് സെന്‍റർ, ബക്ഡെൻ ടവേഴ്സ്, ഹൈ സ്ട്രീറ്റ്, സെന്‍റ് നിയോട്സ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് 'യൂത്ത് റിട്രീറ്റ്' നടക്കുക.ധ്യാനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഇപ്പോൾ റജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു. റജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുന്നതിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും താഴെപ്പറയുന്ന ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക:

https://tinyurl.com/3yp5df7j

സിറോമലബാർ യൂത്ത് അപ്പോസ്റ്റലേറ്റ് (യൂറോപ്പ്‌) ഡയറക്ടർ ഫാ. ബിനോജ് മുളവരിക്കൽ, ഇവാഞ്ചലൈസേഷൻ കമ്മീഷൻ ചെയറും, പ്രശസ്ത തിരുവചന പ്രഘോഷകയുമായ സിസ്റ്റർ ആൻ മരിയ, സിറോ മലബാർ ലണ്ടൻ റീജനൽ കോർഡിനേറ്ററും, പ്രശസ്ത ധ്യാന ഗുരുവുമായ ഫാ. ജോസഫ് മുക്കാട്ട് എന്നിവർ യുവജന ധ്യാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകും.

പതിനെട്ടു വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള യുവജനങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കുന്ന ധ്യാനത്തിൽ എത്രയും വേഗം റജിസ്ട്രേഷൻ ഫോമുകൾ പൂരിപ്പിച്ചു നൽകി പ്രവേശനം ഉറപ്പാക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. യുവാക്കളെ ധ്യാനത്തിലേക്കയക്കുവാൻ എല്ലാവരുടെയും പ്രോത്സാഹനവും, പ്രചോദനവും അഭ്യർഥിക്കുന്നതായി കോർഡിനേറ്റർമാരായ മനോജ് തയ്യിൽ, മാത്തച്ചൻ വിളങ്ങാടൻ എന്നിവർ അഭ്യർഥിച്ചു.

Manoj Thayyil : 07848808550, Mathachan vilangadan : 07915602258

Youth Retreat : Starts at 9:00 am on 1st August and Ends at 4:00 pm on 3rd August

Retreat Venue: Claret Centre, Buckden Towers, High Street, Buckden, St. Neots, Cambridgeshire PE19 5TA