ഖത്തറിൽ നിന്നും ഉംറയ്ക്കായി സൗദിയിൽ എത്തിയ മലയാളി കുടുംബം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു; 3 മരണം

തായിഫ് ∙ ഖത്തറില്‍നിന്നു സൗദിയിൽ ഉംറ നിര്‍വഹിക്കാനെത്തിയ മലയാളി കുടുംബം സഞ്ചരിച്ച വാഹനം തായിഫിൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു മൂന്നു പേര്‍ മരിച്ചു. പാലക്കാട് പത്തിരിപ്പാല സ്വദേശികളായ ഫൈസലും കുടുംബവുമാണ് അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടത്. ഫൈസലിന്റെ ഏഴും നാലും വയസ്സുള്ള മക്കളായ അഭിയാന്‍, അഹിയാന്‍, ഭാര്യയുടെ മാതവ് സാബിറ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.

ദോഹയില്‍ ഹമദ് മെഡിക്കല്‍ സിറ്റിയില്‍ ജീവനക്കാരനായ ഫൈസല്‍ കുടുംബ സമേതം ഉംറയ്ക്ക് എത്തിയതായിരുന്നു. തായിഫിനടുത്താണ് അപകടം ഉണ്ടായത്. ഫൈസലും ഭാര്യാ പിതാവും തായിഫ് അമീര്‍ സുല്‍ത്താന്‍ ആശുപത്രിയിലാണ്. ഫൈസലിന്റെ ഭാര്യ സുമയ്യ അപകടത്തില്‍ പരുക്കേല്‍ക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല

English Summary: Keralite family of 3 from Qatar died in road accident in Tayif