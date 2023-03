പുനഃരുപയോഗിക്കാവുന്ന ഊർജം നാലിരട്ടി വർധിപ്പിക്കാൻ യുഎഇ

അബുദാബി ∙ 2030 നകം പുനഃരുപയോഗിക്കാവുന്ന ഊർജ പോർട്ട്‌ഫോളിയോ നാലിരട്ടി വർധിപ്പിച്ച് 100 ജിഗാ വാട്ട് ആക്കുമെന്ന് യുഎഇ. പുനഃരുപയോഗ ഊർജ കമ്പനിയായ അബുദാബി മസ്ദാർ വഴിയാണ് ഇത് നടപ്പാക്കുകയെന്ന് വ്യവസായ, നൂതന സാങ്കേതിക മന്ത്രിയും സിഒപി 28 പ്രസിഡന്റുമായ ഡോ. സുൽത്താൻ ബിൻ അഹമ്മദ് അൽ ജാബർ അറിയിച്ചു.

ലോകത്തിലെ എല്ലാ മേഖലകളിലും വാണിജ്യപരമായ പുനഃരുപയോഗ ഊർജ പദ്ധതികൾ എത്തിക്കുകയാണ് യുഎഇയുടെ ലക്ഷ്യം. ഇതിനായി രാജ്യത്തിനൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ അദ്ദേഹം ജർമൻ ആഗോള സ്ഥാപനങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചു. ബെർലിൻ എനർജി ട്രാൻസിഷൻ ഡയലോഗ് കോൺഫറൻസ് 2023 ൽ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

